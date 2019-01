"RuPaul's Drag Race": los peores 'lip syncs' de la historia del reality | VIDEOS

Cuando RuPaul termina su frase "Buena suerte…y no lo arruinen" habla en serio. El conductor del programa "RuPaul's Drag Race" ha visto irse a varias reinas, que a pesar de su talento, han hecho una mala performance en el 'lip sync' for sus vidas.

Aquí hacemos un repaso de las peores batallas en más de 10 años de la existencia del reality "RuPaul's Drag Race".

1. India Ferrah vs. Mimi Imfurst ("Don't Leave Me This Way" – Thelma Houston)

Uno de los momentos más vergonzosos que ha dado el reality es el versus entre India Ferrah y Mimi Imfurst en la tercera temporada del programa. Ambas luchaban por quedarse en el reality y se batieron a duelo con la canción "Don't Leave Me This Way" de Thelma Houston. En un arranque de buscar la atención de los jueces, Mimi Imfurst interrumpe el lip sync de India Ferrah y la carga frente a todos, mientras esta última trata desesperadamente de salir huyendo. Al final del versus, RuPaul dijo a Mimi: "El drag no es un deporte de contacto" y la eliminó. Mimi volvió en la temporada "All Stars 1", pero también fue eliminada rápidamente, esta vez con menos drama.



2. Nina Bo’nina Brown vs. Valentina ("Greedy" - Ariana Grande)

La favorita de la temporada 9 del reality, Valentina, tuvo una pésima presentación al interpretar el tema de Ariana Grande, "Greedy". La drag queen no se supo la letra tras quedar entre las peores en el reto de crear un programa de televisión junto a Nina Bo'nina Brown. Valentina intentó hacer 'lip sync' con una máscara en la boca, lo que enojó a RuPaul y le pidió que se lo quitara. La participante mexicana reveló entonces que no se sabía la letra de la canción y fue eliminada.



3. Vivienne Pinay vs. Honey Mahogany ("Oops!... I Did It Again" – Britney Spears)

En la temporada 5 del reality, Vivienne Pinay y Honey Mahogany fueron eliminadas por una pobre performance durante un 'lip sync' que incluía un famoso tema de Britney Spears. La falta de energía y el poco compromiso de ambas drag queens fueron las razones para enviarlas a casa.



4. Laila McQueen vs. Dax Exclamationpoint ("I Will Survive" - Gloria Gaynor)

La icónica canción disco de Gloria Gaynor, "I Will Survive", fue ensombrecida por un lip sync deslucido. En la temporada 8 del reality, Laila McQueen y Dax Exclamationpoint fueron eliminadas por hacer una aburrida presentación del tema símbolo de la cultura gay.



5. Charlie Hides vs. Trinity Taylor ("I Wanna Go" - Britney Spears)

En la temporada 9, las drag queens Charlie Hides y Trinity Taylor se batieron a duelo luego de quedar entre las dos peores en el reto “Good morning, bitches!”. La canción elegida fue "I Wanna Go" de Britney Spears, pero Charlie Hides se dio por vencida desde el inicio, al quedarse parada en su sitio y solo mover sus labios, mientras Trinity Taylor ofrecía un mejor espectáculo. Otra drag, Cynthia Lee Fontaine, es recordada en este 'lip sync' por animar a Charlie a bailar.



6. Kimora Blac vs. Jaymes Mansfield ("Love Shack" – The B52's)

En un episodio donde la mítica banda The B52's participó como jurado, las drag queens Kimora Blac y Jaymes Mansfield dieron un flojo espectáculo al interpretar la famosa canción de la agrupación, "Love Shack". A pesar de los intentos del trío por llevar el show a otro nivel, las drag queens no daban la talla y solo se dedicaron a caminar y mover los labios.



7. Tammie Brown vs. Akashia ("We Break The Dawn" - Michelle Williams)

En la primera temporada, la rareza de Tammie Brown llegó al 'lip sync' cuando en la batalla se dio por vencida y no quiso interpretar la canción. Solo bailó y sonrió sin mover los labios. Finalmente, su contrincante Akashia se robó los aplausos del jurado y de la propia ex Destiny’s Child, Michelle Williams.



8. Asia O'Hara vs. Kameron Michaels ("Nasty" - Janet Jackson)

En la final de temporada número 10, la concursante Asia O'Hara tuvo una incómoda presentación luego de usar mariposas para su 'lip sync', con la intención de que volaran de su ropa, pero varias de ellas cayeron muertas. La drag queen fue eliminada y posteriormente pidió disculpas por usar animales en su performance.