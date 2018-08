Verónica Castro es lo mejor de "La casa de las flores", asegura director

"La casa de la flores" es la nueva serie original de Netflix producida en México. Este show tiene en su elenco a la reconocida actriz Verónica Castro y como director a Manolo Caro, este último afirma que lo mejor que le pasó a esta serie fue a tener a la mexicana como protagonista.

"La casa de las flores" es una comedia negra sobre una florería familiar, en apariencia exitosa, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca descubre que su amante ha fallecido repentinamente y decide llevar a los hijos que habían tenido juntos a vivir con su actual mujer e hijos, que no tenían idea de que existían.

Para Malono Caro tener a Verónica Castro como protagonista "fue una de las mejores cosas que le pudo pasar a la serie".



"Nosotros hemos sido una esponja que hemos estado aprendiendo todos los días de esas experiencias que solamente una persona como Verónica puede contar", dijo en entrevista telefónica con The Associated Press el director de "Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando" y la cinta próxima a estrenarse "Perfectos desconocidos".



Pese a los escándalos que envuelven a la familia De La Mora en "La Casa de las Flores", Caro planteó la historia para hablar de los lazos afectivos, al mismo tiempo que trató de darle visibilidad a personajes que tradicionalmente han quedado fuera de la televisión mexicana como jóvenes gay, artistas transexuales y matriarcas que no necesitan un hombre para tomar, o tratar de tomar, las riendas de su familia.



En cada capítulo hay un secreto o dos que se van revelando sin que necesariamente se sepa la verdad de cada uno, más bien el espectador es cómplice de todos.



La tragicomedia "es un género que me gusta y me gusta pensar que así es la vida misma. Que no todo es tragedia, que no todo es comedia y que uno siempre anda navegando en esos dos mundos y eso para mí era importante ponerlo sobre la mesa", dijo Caro.



El director introduce al público a un mundo femenino sumamente rico gracias a las actuaciones de Cecilia Suárez (Paulina) y Aislinn Derbez (Elena) como las hijas de Castro, aunque también intentó que hubiera equilibrio entre ambos géneros. Hay padres, hermanos, novios, ex e hijos interpretados por Darío Yazbek (Julián), Juan Pablo Medina (Diego), Arturo Ríos (Ernesto), Lucas Velásquez (Claudio), Paco de León (José María/María José) y Luis de la Rosa (Bruno).



Caro, quien es arquitecto de profesión, dio un cuidado especial a la escenografía y dirección de arte en "La Casa de las Flores", creando un universo visual que mezcla un toque tropical con el lujo mexicano ligeramente recargado de los años sesenta y setenta que remite a las películas y telenovelas de la época.



"Crecí viéndolas, crecí viendo esa televisión que se hizo en México y que es parte de nuestra historia y bastante importante en el mundo en el que nosotros convivimos", dijo Caro. "Si a esto se le llama la evolución de la telenovela mexicana yo estoy muy complacido y muy agradecido con ese término".



(Con información de AP)