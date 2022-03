Pasaron 35 años para que un narrador deportivo pueda vivir un momento tan importante como la clasificación de Perú a un mundial de fútbol. Ese honor recayó en Daniel Peredo, quien inmortalizó su trabajo con el empate a Colombia al final de las eliminatorias a Rusia 2018 y posteriores encuentros de repechaje contra Nueva Zelanda. Ahora, tras un nuevo proceso, la bicolor se encuentra muy cerca de repetir el sueño mundialista, pero con una nueva voz, la de Gino Bonatti.

El narrador deportivo, cuya cercanía con el fútbol empezó desde muy niño cuando iba al estadio con su padre, conversó con El Comercio y contó cómo vivirá esta etapa tan especial en su carrera este martes 29 de febrero, cuando Perú se mida frente a la selección de Paraguay en busca de su clasificación a la repesca mundialista.

Durante la conversación, Gino Bonatti no solo se sinceró con el origen de su pasión por el fútbol, sino también contó una divertida anécdota sobre cómo ‘Titín’ Drago frustró su sueño de ser futbolista, y recordó a Daniel Peredo, el icónico periodista deportivo al que consideró como la única voz de la selección peruana.

Estuviste en Montevideo y viviste el partido contra Uruguay desde el estadio, ¿Fue gol?

Te soy sincero, cuando veo la primera repetición para mí es gol. La primera imagen que tengo es que la pelota cruza por completo, la toma que nos regala la televisión muestra que el balón ingresa por completo. Lo que me cuenta mi productor en Uruguay es que la señal que pasamos en la repetición era la nuestra, pero la señal internacional se demoró en pasar lo del VAR... Bueno, lo demás es entrar en un campo de especulaciones, tenemos este martes una final que no se debe descuidar.

¿Qué expectativas para el Perú vs Paraguay? ¿Crees que nos alcance para el repechaje?

Las posibilidades están, tenemos 90 minutos para demostrar que hemos llegado a esta última fecha por méritos propios, demostrarlo será sacar un resultado positivo en una prueba tan difícil por todo lo que se juega, las emociones, la ansiedad. De resultados no me preguntes, no quiero pecar de salado o, como dicen en Argentina, ser mufa. Después de los 90′ veremos porque lloramos (risas).

El hincha se mentaliza para el partido de diferentes formas, ¿Cómo es la preparación del narrador que se encargará de transmitir el encuentro?

La preparación ya está, ahora estoy viendo todo Paraguay y cómo llega a la fecha final. Básicamente veo a Paraguay porque consumo Perú casi todo el día, desde que me levanto hasta la hora que duermo. Después hago mi rutina, cuatro horas antes del partido ya estoy rumbo al estadio para estar tranquilo, relajado, lo que va a ser muy difícil ese día.

La posibilidad de vivir dos mundiales seguidos es algo soñado para los futbolistas, para alguien que vive tan de cerca el proceso como el mismo narrador, ¿Cómo lo sientes?

De suceder se repetiría lo que sucedió en el 78 (Argentina) y el 82 (España), que hizo dos clasificatorias de forma consecutiva. En mi caso lo viví de maneras distintas porque el camino a Rusia 2018 no tuve la oportunidad de narrar los partidos, era Daniel (Peredo) quien lo hacia. Estas clasificatorias he relatado casi todos los partidos sin público, yo tenía que gritar y emocionarme con un estadio vacío. El Perú vs Paraguay será el primer partido que narre con un estadio lleno, Dios mediante, antes no lo había hecho.

¿Es la narración más importante de tu carrera?

Si, se podría decir que si. Viví momentos importantes como el Perú vs Chile que ganamos 3 a 0 en la Copa América 2019 y clasificamos a la final, cuando debuté con la selección narrando su amistoso contra Croacia, pero este sin duda sería el partido más importante de mi carrera hasta ahora.

Debutaste como narrador de la selección en el amistoso Perú vs Croacia, asumiendo el rol que antes tenía Daniel Peredo hasta su muerte, ¿Cómo tomaste este legado?

Fue difícil en ese momento, todo fue muy rápido. Cuando sucede lo de ‘Dani’, a los días me dicen: ‘tú te vas a Miami a relatar Perú’. Me agarró en el camino, hubo muchas críticas, pero lo más importante es que me ayudó mucho el grupo, Pedro (García), Diego (Rebagliati), Michael (Succar). Al inicio fue Ramón (Quiroga), me acobijaron, me protegieron y me sentí apoyado, nunca me he sentido solo. No me siento dueño de (las transmisiones de Perú), gracias a Dios van cuatro años y algo bueno debo haber hecho. También pasa por los números, antes de esta fecha doble tuvimos una reunión con el director general que nos dijo que estas clasificatorias, en temas de audiencia, superaban en 40% a la audiencia de las eliminatorias a Rusia 2018. Ayudó el tema de la pandemia, pero eso no quita que también haya otra opción como la señal abierta. Eso te anima, que te vean teniendo competencia.

A pesar de las críticas que mencionaste, hay una generación que crece escuchando tus relatos y considerándote como “la voz de la selección peruana”, ¿Cómo lo asumes?

No soy la voz de la selección, la selección es un equipo que todos los peruanos quieren alentar, hinchan por esa camiseta hermosa, pero todos los canales tienen su relator. Me dicen ‘la voz de la selección’, pero jamás utilizaría ese término para mí. Sé que me lo dicen en buena onda y lo agradezco porque es algo bonito. Creo que Daniel (Peredo) era al único que se le podría llamar así porque se lo ganó, le tocó sufrir con clasificatorias muy difíciles y obtuvo su premio en el tercer proceso. Yo recién estoy en la primera y si las cosas se dan como espero sería un sueño.

¿Cómo recuerdas a Daniel Peredo?

Como una gran persona, compartíamos poco en el canal, conversábamos y al último se volvió cercano porque trabajábamos juntos en otro medio. En diciembre de 2017 hubo un intercambio de regalos y a mi me toca Daniel, tengo la foto como un lindo recuerdo. Su muerte fue un lunes, el día anterior fue la última vez que lo vi. Fue en un supermercado, él estaba con su esposa y sus hijas, ahí lo abrazo y me presentó a su familia.

Daniel Peredo junto a Gino Bonatti durante un intercambio de regalos en 2017. (Foto: @bonattidietz)

Volviendo a ti, ¿Cómo nació en ti por el fútbol?

Yo empiezo a jugar fútbol desde los 8 años en la academia de Tito Drago, pero antes mi papá me llevaba al estadio a ver a ‘Muni’. Mi cercanía con la selección fue a partir de Francia 98, fui a casi todos los partidos y lloré cuando Ecuador nos empató. Recuerdo cuando el Chile de Bielsa nos ‘bailó’ en el Monumental y lloré de impotencia, pero me cobré la revancha cuando Perú le gana 3 a 0 en la Copa América 2019, con baile incluido, y clasificamos a la final. Ahí también lloré, pero de emoción.

Muchas personas que están en el mundo del fútbol empezaron soñando con ser futbolistas, ¿También fue tu caso?

Si, quería ser futbolista. Yo jugaba en la academia de Tito Drago y en una oportunidad hubo un festival donde los que mejor jugaban pasaban al equipo competitivo. Mi equipo ganó 1 a 0 en el último partido, yo meto el gol y Tito Drago se me acerca y me dice: ‘sobrino, ven para acá. Vas a pasar al equipo’. Ahí nos ve Titín Drago y le responde: ‘Papá, tu no te metas. En su posición hay muchos jugadores’. Yo me fui triste y decepcionado. Años después, en transmisión con CMD me toca trabajar con Titín Drago. Yo le cuento a Titín y se ríe, le dije que me frustró el sueño de ser futbolista y me dice: ‘pero ahora narras, sobrino’ (se ríe). Ahora somos muy amigos, conozco a su familia y lo quiero mucho.

¿Cómo te ves de aquí a 10 años?

Dejando un legado importante y sobre todo sobresaliendo en lo que hago. Lo que busco es que de aquí a 10 años ser un buen relator, ser considerado un buen comunicador y que las generaciones que vienen puedan aprender algo de lo que hago. Todavía no siento que estoy en esa posición, pero a futuro espero ser un comunicador deportivo reconocido y muy valorado.

Relató el primer gol de André Carrillo con la camiseta de Alianza Lima ante Unión Comercio, en Matute a estadio lleno.

‘Bautizó’ a Raúl Ruidiaz como ‘la Pulga’ cuando narraba sus partidos en América Cochahuayco. Cuando pasa a la ‘U’ se quedó con esa ‘chapa’ en las narraciones.

También ha narrado partidos para la Liga Nacional de Vóley, segunda división de fútbol y más.