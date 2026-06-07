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Personera denuncia incorrecta numeración en colegio Champagnat

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Elecciones 2026: Personera denuncia incorrecta numeración en colegio Champagnat

Los peruanos vuelven a las urnas para elegir al nuevo presidente o presidenta para los próximos cinco años. En esta jornada hubo una incidencia en el colegio Champagnat.

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