¡Regresa 'Once: Nueva generación'! Nuevos episodios llenos de emoción contados por sus protagonistas

El primer episodio de “Once: Nueva generación” pone al protagonista en pleno partido desde el estadio del Atlético de Madrid, en una secuencia que llama la atención por el detalle de su factura, con una ambición inédita para esta saga. “Fue muy complicada esa grabación porque fue híbrida. Parte del plano arranca en España y hay una transición directa a una jugada de la cancha que grabamos en el estadio de Estudiantes de La Plata, en Argentina”, contó a El Comercio González-Guerineau. Todos los episodios de “Once: Nueva generación” ya están disponibles en Disney+.