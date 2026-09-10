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¡Se viene el clásico!: Alianza Lima vs. Universitario en Matute
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¡Se viene el clásico!: Alianza Lima vs. Universitario en Matute

Este sábado 12 de septiembre, Alianza Lima y Universitario de Deportes se vuelven a enfrentar por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará desde las 8:00 p. m. en Matute.

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