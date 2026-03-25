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¿Votar o no creer? La desconfianza política de una joven en Perú
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¿Votar o no creer? La desconfianza política de una joven en Perú
Prendes las noticias y todo es corrupción. Y aun así, el sistema te exige confiar, pero también te culpa: “tú elegiste”. Son las impresiones de la joven abogada María José de Piérola en el programa “Sobremesa” con Diana Seminario.
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