| : El Cairo acoge un espectáculo faraónico para la inauguración del Gran | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
El Cairo acoge un espectáculo faraónico para la inauguración del Gran Museo Egipcio
EL COMERCIO
>
videos
>
global

El Cairo acoge un espectáculo faraónico para la inauguración del Gran Museo Egipcio

Un espectáculo faraónico con luces láser, orquesta sinfónica, bailarines con túnicas inspiradas en frescos antiguos, cetros y coronas doradas marcó el sábado por la noche la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio en El Cairo. (Video: AFP)

GLOBAL + Videos

El Cairo acoge un espectáculo faraónico para la inauguración del Gran Museo Egipcio

El Cairo acoge un espectáculo faraónico para la inauguración del Gran Museo Egipcio

Escándalo real: Rey Carlos III despoja del título de príncipe a su hermano Andrés

Escándalo real: Rey Carlos III despoja del título de príncipe a su hermano Andrés

Huracán Melissa sacude Jamaica con vientos de casi 300 km/h

Huracán Melissa sacude Jamaica con vientos de casi 300 km/h

Así fue la procesión del Señor de los Milagros en París

Así fue la procesión del Señor de los Milagros en París

PAÍS + Videos

Ayacucho: madre muere al proteger a sus dos hijos del colapso de iglesia

Ayacucho: madre muere al proteger a sus dos hijos del colapso de iglesia

PNP descubre sótano oculto con autopartes de presunto origen ilegal en el mercado La 50

PNP descubre sótano oculto con autopartes de presunto origen ilegal en el mercado La 50

Expulsarán del Perú a extranjera buscada por secuestro y crimen en Chile

Expulsarán del Perú a extranjera buscada por secuestro y crimen en Chile

Barranco: ascensor para discapacitados colapsa y anciana de 77 años resulta herida

Barranco: ascensor para discapacitados colapsa y anciana de 77 años resulta herida

ENTRETENIMIENTO + Videos

La Tinka: conoce los resultados del sorteo realizado el 02 de noviembre de 2025

La Tinka: conoce los resultados del sorteo realizado el 02 de noviembre de 2025

Inteligencia Artificial transforma a Federico Salazar y Verónica Linares por Halloween

Inteligencia Artificial transforma a Federico Salazar y Verónica Linares por Halloween

La Tinka: conoce los resultados del sorteo realizado el 29 de octubre de 2025

La Tinka: conoce los resultados del sorteo realizado el 29 de octubre de 2025

“Otro cumpleaños a mi manera”: Jefferson Farfán celebró sus 41 años junto a Xiomy Kanashiro en Miami

“Otro cumpleaños a mi manera”: Jefferson Farfán celebró sus 41 años junto a Xiomy Kanashiro en Miami

DEPORTES + Videos

Así reaccionó Paolo Guerrero al ser consultado por el tricampeonato de la ‘U’

Así reaccionó Paolo Guerrero al ser consultado por el tricampeonato de la ‘U’

Guillermo Enrique y su futuro en duda en Alianza Lima: “No me quiero ir”

Guillermo Enrique y su futuro en duda en Alianza Lima: “No me quiero ir”

Fossati resalta la madurez de Alex Valera: “Actuó notable, con códigos”

Fossati resalta la madurez de Alex Valera: “Actuó notable, con códigos”

Universitario tricampeón: Así celebró el equipo crema en los camerinos tras vencer a ADT

Universitario tricampeón: Así celebró el equipo crema en los camerinos tras vencer a ADT

CIENCIA + Videos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

TECNO + Videos

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

VIDA + Videos

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

¿Cómo funcionan las articulaciones?

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

TRAILERS + Videos

¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix

¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center