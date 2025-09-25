El Monstruo
Rupia se desploma tras medidas de EE.UU. sobre visados y aranceles
La rupia india cayó a su nivel más bajo de la historia, reflejando la presión de EE.UU. sobre visados laborales y aranceles comerciales. Los inversores muestran desconfianza pese a la debilidad del dólar en los mercados globales (Video: EFE)
GLOBAL + Videos
Rupia se desploma tras medidas de EE.UU. sobre visados y aranceles
Enorme socavón se abre en Bangkok y se traga parte de la carretera
Trump arremete contra la ONU, acusándola de no estar a la altura
Trump amenaza a Venezuela con consecuencias “incalculables” si no acepta retorno de migrantes
PAÍS + Videos
‘El Monstruo’ sería trasladado a la Base Naval del Callao por alta peligrosidad
Chorrillos: menor se encuentra grave tras ser atropellada por conductor sin licencia
Niños se salvan de milagro tras derrumbe de un muro en Huaycán
Flores amarillas: la tendencia de septiembre que impulsa el comercio floral
ENTRETENIMIENTO + Videos
Nena Cubillas acusa a Juan Ichazo de no pagar pensión para sus hijos
Rebeca Escribens indignada por el “show” de la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa
La Tinka: conoce el sorteo realizado el 24/09/2025
Rafael Cardozo reacciona con incomodidad a la pedida de mano de Cachaza
DEPORTES + Videos
Alianza Lima: candidato gracias a su efectividad fuera de casa en torneos Conmebol
Erick Noriega pasó del llanto a la alegría gracias al apoyo de su técnico e hinchas
Gorosito sobre el partido en Chile: “Es complicado jugar sin público, se lo castiga a Alianza”
Expectativa en La Victoria: así lucen los exteriores de Matute previo al Alianza Lima vs. U. de Chile
CIENCIA + Videos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano
Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años
TECNO + Videos
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos
VIDA + Videos
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
TRAILERS + Videos
¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix
‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso
‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+
Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC
HISTORIAS + Videos
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center
