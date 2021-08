La estrategia educativa “Aprendo en casa” se empezó a implementar en abril del 2020 como medida del Ministerio de Educación en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, con el objetivo de dar continuidad al año escolar en las instituciones públicas a través de la web, TV y radio.

Esta plataforma brindó a los jóvenes y niños de todo el país un medio para seguir con su aprendizaje de manera remota, a través del uso de diferentes medios y desarrollo de herramientas tecnológicas. ¿Cumplió su objetivo? ¿Qué tanto ayudó a las y los escolares?

Luces y sombras

Víctor Liza, vocero del Consejo Nacional de Educación (CNE), considera que al principio “Aprendo en Casa” tuvo dificultades a causa de la falta de conectividad en las regiones del país que ya era un problema desde antes de la pandemia.

Desde nuestra experiencia como escolares, también encontramos que un problema desde el inicio, y que no ha sido corregido este año, es la ausencia de los libros de texto y cuadernos de trabajo de manera digital para la disponibilidad y facilidad del aprendizaje de los estudiantes y docentes.

Víctor Liza considera que “Aprendo en Casa” debe apostar por mejorar. “En caso de los profesores se mejoraría esas capacitaciones no solamente en el tema virtual sino también en el tema de enseñanza, mejorar las evaluaciones, porque nos ayudarán a redundar en la mejora del aprendizaje en los estudiantes. En cuanto a los estudiantes, ellos deben comprometerse con el aprendizaje. Es cierto que depende también de los profesores y padres para que el estudiante pueda aprender y salir con una clara idea de lo que quiere hacer en la vida. El estudiante, en la medida que tenga un entorno sano y saludable, tanto en su casa como también en la escuela, va a poder descubrir mucho mejor su capacidad”, sostiene.

Los números de nuestra realidad

Una encuesta realizada a los estudiantes de la institución educativa Túpac Amaru II, de Villa María del Triunfo mostró que, para ellos, las principales complicaciones de “Aprendo en casa” son: “la falta de motivación”, “complicaciones a entender las actividades”, “los temas que ofrecen son repetitivos”, “confusión y desmotivación al recibir las clases”. También hablaron de “la falta de nuevos temas” y “conocer ya los temas estudiados en clases”. A lo largo del tiempo el aprendizaje que brinda la estrategia de “Aprendo en casa” se ha visto la ausencia de diversos temas que se debieron tocar en los respectivos cursos por ser esenciales para el estudio superior, conocimiento y desarrollo del estudiante.

Por otro lado, el acceso a la educación en los estudiantes es complicado por la falta de conectividad. El Ministerio de Educación debe hacer frente a este problema, como proveer un plan de acceso a Internet a los estudiantes. Los alumnos quieren que se les brinde actividades claras y precisas. Ellos exigen una educación de calidad. Las clases virtuales de esta plataforma pueden ser realmente un éxito, pero para esto deben escuchar la voz de los estudiantes.

“Si hubiéramos salido con un programa completamente en línea, ‘Aprendo en casa’ hubiera sido un fracaso”

Una entrevista con el ex ministro de Educación, Martin Benavides, sobre el manejo de la plataforma de “Aprendo en casa” el año pasado.

Los corresponsales escolares entrevistaron al ex ministro de Educación Martin Benavides.

El ex ministro de Ministerio de Educación Carlos Martin Benavides es también sociólogo y un destacado miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). En esta entrevista recogemos su participación en la plataforma de “Aprendo en casa” el año 2020 y las medidas que él tomó a lo largo de ese tiempo en el cargo.

Sabemos que la emergencia sanitaria hizo que la implementación de “Aprendo en casa” fuera veloz, pero, ¿qué criterios se tomaron para empezar a hacerla funcionar? ¿Tomaron de inspiración “Aprendo en Línea” de Chile?

Miren creo que hay que ubicarse en los días que ocurrió todo esto, como bien señalas se nos vino una emergencia sanitaria con una medida muy dura que fue el cierre de las instituciones educativas (públicas y privadas) y al mismo tiempo estábamos con ministerio de educación que no estaba preparado para poder enfrentar esa emergencia con material que había sido preparado con anterioridad. En tercer lugar, éramos conscientes que la internet en el Perú era un recurso muy escaso, teníamos cifras que nos decían que menos del 40% de los hogares contaban con internet, entonces si nosotros hubiéramos salido con un programa únicamente en línea hubiera sido un fracaso, sería muy negativo en relación a poder darle el servicio a la mayor cantidad de estudiantes es por eso que a diferencia de otros países nosotros hicimos una estrategia multicanal, en el sentido que no era únicamente internet si no también que usáramos televisión y radio, tampoco es que había programas de televisión y radio, lo que hicimos fue hacerlos digamos de la nada, y por otra parte también a través muchas alianzas que tuvimos, logramos acceder a programas interesantes, importantes y educativos, por ejemplo, se nos facilitó el programa “Plaza sésamo” con el cual pudimos brindarle a los más chiquitos, en Argentina también nos dieron algunos programas, en México también, con Chile no tuvimos una aproximación en eso, no fue para nosotros un paradigma porque la situación era muy distinta, Chile si tenía una cobertura importante de internet.

¿Por qué no se contempló, como complemento a la plataforma de Aprendo en Casa, proporcionar los libros del estado (texto escolar) de manera digital para los estudiantes?

R= Bueno como digo, al inicio de todo esto, todo el esfuerzo que nosotros hicimos, yo entro a ser ministro el 13 de febrero y ahí estábamos concentrados en el buen inicio del año escolar, y eso suponía hacer llegar los materiales a las escuelas y entonces estábamos súper concentrados en eso, y los materiales llegaron a las escuelas, en ese sentido estábamos listos para un inicio normal pero cuando viene la pandemia y el cierre de los colegios, el problema que tuvimos fue como sacarlo de las escuelas a los hogares además recordando que hubo cuarentena, igual nosotros sacamos algunas medidas para que se considere como un servicio esencial así como medicina, los alimentos, el poder distribuir materiales y los desayunos escolares, obviamente no fue sencillo porque había muchas personas que estaban totalmente cerradas y por lo tanto no había forma de distribuir, pero en algunas zonas si se logró organizar para que los materiales puedan llegar a los estudiantes pero no eran en línea, si no, materiales impresos pero si nosotros teníamos otros materiales, por ejemplo Perú Educa había desarrollado materiales educativos, logramos acceder a la literatura infantil, a materiales que se nos dio un derecho para poder probarlos en la web y de esta manera poder compensar y tener una estructura de clases con estos materiales que no eran propiamente los materiales escolares en su momento pero eran materiales vinculados a los currículos que queríamos nosotros implementar.

¿Por qué se decidió que aparezcan actores enseñando en la plataforma en lugar de docentes?

R= En realidad, todo esto era absolutamente nuevo para todos los que estábamos trabajando en Aprendo en casa, el Perú había tenido un programa de educación a distancia de televisión, pero eso dejo de funcionar, por lo tanto, nosotros teníamos que desarrollar los programas desde cero, más lo que nos facilitaron otros países. En esa reflexión, participamos un equipo grande, el equipo de Aprendo en casa eran profesores, pedagogos, investigadores, había profesores trabajando en los materiales, pero llegamos a la conclusión que al menos al inicio debíamos contar con comunicadores y comunicadoras, más que actores los veíamos como comunicadores que son ayuden a acerca el contenido a los estudiantes, intentamos también hacer algunas pruebas con profesores al inicio, pero no nos fue muy bien y mi idea entonces era mejor tratar de priorizar el vínculo inicial dado que es un medio de comunicación que normalmente los docentes no utilizaban y luego ir progresivamente incorporándolos, y eso fue lo que hicimos, si ustedes ven en el año 2020 ahora creo que mucho más ya participaban docentes pero al inicio como la idea importante era establecer el vínculo comunicativo inicial acudimos a estos comunicadores y comunicadoras, lo que no significa que no hayan participado los docentes porque ellos era los que nos ayudaban a elaborar los materiales, pero no era una actividad sencilla para los propios docentes, el hecho de pararse frente a una cámara no era tan sencillo y como todo fue muy rápido, priorizamos gente que hubiera tenido facilidad para establecer ese vínculo comunicacional como un medio distinto al estar en un salón en clases, lo que no significa que no haya participado docentes en todo el diseño, lo que no significa que no se hayan incorporado gradualmente, ni tampoco significa que un comunicadora y comunicador no pueda desarrollar una actividad educativa, en momento como vivíamos en una emergencia teníamos que apretar a todos y hubiera sido también difícil ponernos a grabar con docentes porque estaban en cuarentena y había dificultades en la movilidad, entonces así fue como lo hicimos pero lo importante en todo caso es que lo programas estaban alineados al currículo y eso es lo que nos debe importar.

¿Por qué no existió un plan para proporcionar datos o mejor cobertura y conectividad a los estudiantes que necesitan acceder a las clases virtuales por medio de zoom y WhatsApp?

R= Ese ha sido el gran problema y sigue siendo el gran problema de pasar a una virtualidad por eso que nosotros en las decisiones rápidas priorizamos la televisión y la radio antes que la internet, sobre todo para los estudiantes rurales sabiendo que la radio y televisión son más importantes que la internet. El Perú había tenido varios proyectos de agrandar la cobertura de internet, pero no habían avanzado, pero el hecho es que el 15 de marzo del 2020 no se había implementado eso y luego nosotros conscientes de que esta emergencia no iba a parar es que diseñamos el proyecto de las compras de las tabletas para asegurar digamos una educación complementaria o de emergencia a partir de los siguientes 3 años, y esas tabletas venían con un chip de internet para las zonas donde hay internet y para las zonas donde no hay internet iban con el material precargado, igual nosotros diseños una estrategia para darle conectividad a las zonas donde no hay internet, pero entiendo que eso no se ha continuado, por otra parte también hicimos el proyecto para darle conectividad a los docentes, el programa ‘Recarga docente’ donde le dimos minutos libres a docentes creo que ha continuado este año, pero en el caso de los estudiantes el problema buena parte fue estar en zonas donde no hay internet y esa decisión de implementar internet no es propiamente del ministerio de educación, todo el mundo miraba al ministerio de educación pero eso es una responsabilidad del ministerio de transporte y nosotros de alguna forma lo tuvimos que lo enfrentar porque en la pandemia era lo que teníamos que había que hacer, antes que esperar de brazos cruzados que se pongan de acuerdo sobre implementar esa red dorsal que tenía muchos problemas y lo sigue teniendo, decidimos diseñar la estrategia multicanal a través de la televisión y la radio, y el tema de las tabletas para la segunda parte y fines del año 2020 y los siguientes tres años.

En el tema de las tablets dadas por el Minedu, ¿por qué cuando se prometió las tablets para el año pasado estas recién están siendo entregadas ahora? ¿Cuál fue el motivo de la demora?

R= Bien, es una pregunta muy importante, cuando nosotros tomamos la decisión de la compra fue Abril del 2020, la norma que nos faculta nosotros para hacer las compras nos da 2 meses para poder diseñar técnicamente el proceso de definición de beneficiarios en Mayo y de adjudicación a las empresas en Junio, comprar en el Estado peruano es muy difícil, siempre hay problemas, comprar en pandemia es más difícil, comprar tecnología en pandemia es mucho más difícil porque es un mercado donde siempre hay malas prácticas, pero a pesar de todo eso nosotros si decidimos hacer la compra a pesar de las dificultades, lamentablemente cuando hicimos el concurso que haremos lo hicimos abierto y transparente, el ganador a las dos semanas descubrimos que había presentado información falsa, es decir había ganado presentando documentos que había falsificado firmas e información de una relación comercial con la empresa que le iba a dar las tabletas, esto fue en mediados de Julio, con esa información yo tomo la decisión de parar la comprar, porque mi responsabilidad era de cuidar los recursos públicos y no hubo ningún recurso que fue dado a esta empresa que había cometido este fraude, entonces estábamos el Julio cumpliendo todos los plazos entonces el proceso se nos cayó, rápidamente volvimos a hacer otro proceso y logramos hacer la compra en Agosto a dos empresas importantes, entonces en lugar de empezar a distribuir en agosto como era la idea original tuvimos que empezar a distribuir en octubre, y en octubre empezamos a distribuir yo mismo antes de mi salida distribuí tabletas en varias zonas. Entonces en resumen el proyecto de las tabletas no era un proyecto para la primera parte del año 2020 pero toda la opinión pública como había tal necesidad pensó digamos y presionó para que esto sea así, pero había que cumplir plazos, segundo esas tabletas no existían en el mercado esas tabletas tenían que producirlas esas empresas, y las producían en China la mayor parte, entonces no es que uno no pueda salir a la tienda y comprar el millón cien mil tabletas tenían que producirlas a nuestra medida, porque una de las cosas que también hicimos fue desarrollar un paquete pedagógico, más importante que la tableta era la pedagogía que estaba detrás de esto y queríamos asegurarnos que la tableta funcione porque lo que ha ocurrido antes es que se compraba tabletas que no resistía los materiales que se daban, entonces con todo eso explica porque en lugar de empezar a distribuir en agosto distribuimos en octubre, pero si es importante mencionar que el proyecto siempre fue considerado como un proyecto que iba hacer un cambio estructural en la educación peruana pero no para el 2020 si no para los siguientes años 2021, 2022, 2023 y debería continuarse el fortalecisimiento tecnológico de los colegios más pobres del país, la idea principal de nosotros fue dirigir recursos para la gente más pobre, esto no es un proyecto para la clase media, para la clase alta, para Lima, los beneficiaros de este proyecto fueron principalmente estudiantes de colegios rurales casi el 90 por ciento de colegios rurales y estudiantes de condición 1 y 2 de pobreza, siempre pensamos que una siguiente fase era ampliar a mas beneficiarios y luego llegar a mucha más gente de lo que habíamos planead. Pero efectivamente pudimos haber distribuido antes si no hubiéramos tenido este problema con el proceso de compra de tabletas que no fue un problema del ministerio de educación si no una empresa privada que nos quiso engañar, esa historia nadie la cuenta así, porque todo el mundo piensa que el ministerio fue el culpable, pero fue la empresa privada que actuó mal y el ministerio lo que hizo fue para el contrato con todas las implicancias que eso significaba pero la decisión de la compra y la decisión de orientar recursos a la gente más pobre en comprar la tabletas en un mercado muy difícil fue una decisión importante me parece porque ha garantizado que estén mejor este año estén mejor preparado los colegios para hacerle frente a la pandemia y sobre todo para hacerle frente a la recuperación de aprendizajes utilizando la tecnológica digital.

Son cosas que no nos hemos enterado por estudiantes, no hemos estados informados sobre este tema del contrato de la tablets por parte del ministerio de educación.

R=En realidad no es el problema de que ustedes hayan estado desinformados, el tema es que todo esto ocurrió en un contexto muy difícil donde había muchas personas que querían desestabilizar el funcionamiento del estado y particularmente de mi caso yo venía de ejercicio como superintendente y había tomado decisiones que había molestado a muchos personajes que no estaban interesados en la calidad de educación si no en sus negocios si no se generó un contexto de mucha desinformación como tu señalas, hasta medios de comunicación muy serios también continuaron hablando mas que el ministerio identificó un problema de un proveedor privado y no comprometió recursos públicos hablaban de la ineficiencia del ministerio de educación, pero si ustedes se ponen a analizar nosotros no tuvimos ningún operativo de contraloría por corrupción a diferencia de lo que ha ocurrido con otros sectores y con la propia contraloría porque identificamos con el problema antes de que ocurra. Y yo obviamente también fallé en comunicar bien también todo esto, no comunique bien que esto era una estrategia para el 2021 en adelante porque había mucha presión de cuando llegarían las tabletas, yo no debí decir fechas, porque dar fechas en pandemia es en realidad bien peligroso como en el caso de las vacunas decían que llegaría en enero llegaron en febrero porque todo ha sido muy inestable.

La contraloría general realizo una auditoría sobre la estrategia de ‘Aprendo en Casa’ donde MAS DEL 32% DE ALUMNOS EN 17 REGIONES NO HABRÍA OBTENIDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN 2020 ¿Qué opina usted al respecto?

R= En realidad, yo respeto mucho a la contraloría, yo invite a la contraloría a que haga un control concurrente, no esperé que la contraloría me diga: ‘vamos intervenir solo al ministerio de educación’, si no, yo le adquirí a la contraloría que me acompañe en el proceso de compra de las tabletas, eso se llama control concurrente, que trabaje conmigo en todo el proceso de compra, además también fue complicado porque hay que hacer un montón de informes, pero yo creo en el trabajo de la contraloría, pero ese informe es si mal lo recuerdo de lo que está siendo es: evaluar y identificar cuantos estudiantes no tuvieron la aprobación del año, porque recuerden que nosotros tuvimos una norma donde decíamos que los estudiantes que no habían culminado satisfactoriamente el año podían el 2021 recuperar sus aprendizajes porque la idea era que nadie se viera perjudicado por una situación tan extrema, le llamamos ‘La promoción guiada, donde un estudiante que no logra culminar satisfactoriamente su año tiene la oportunidad de recuperarse el año 2021, creo que la contraloría me parece que en su análisis ha identificado a ese grupo de un 30% como un grupo que no había tenido los resultados esperados, digamos frente a eso nosotros lo que siempre dijimos es que estos estudiantes tienen que tener la opción de recuperarse, por eso habíamos diseñado programas de nivelación para eso, que creo que lamentablemente no se implementaron, pero es algo que difícilmente podía no haber ocurrido con todo lo que significó la situación de la pandemia. Además recordando que en el Perú el año 2019 antes de la pandemia los resultados ya en evaluación censales de estudiantes nos decían que eran 30% o 40% de los estudiantes los únicos que lograban satisfactoriamente adquirir las competencias del año, es decir había un 60% que no lo tenían sin pandemia, entonces que un 30% no hayan logrado satisfactoriamente culminar el año es esperable dado esas circunstancias de inicio y era esperable dado todo el impacto de la pandemia porque frente a eso nuestra responsabilidad fue decirle a la comunidad educativa que esos estudiantes tenían que tener la oportunidad de recuperarse por eso no se les desaprobó, si no, se diseñó este sistema de promoción guiada para logren recuperarse el año 2021, ahora no tenemos ninguna evaluación censal conocida del año 2020, es decir no sabemos en realidad cuál ha sido su impacto de la pandemia sobre los aprendizajes. Implementé una evaluación en agosto y en noviembre, fue una evaluación virtual, no conozco los resultados pero sería la única evaluación censal propiamente de los aprendizajes de los estudiantes, la contraloría utiliza otro indicador, pero habiendo dicho eso para mí es esperable llegado al punto de arranque donde solo 4 de cada 10 estudiantes lograba cumplir las competencias necesarias sin pandemia, con pandemia que ese indicador de cada 6 de cada 10 no logra los aprendizajes esperados podía haberse complicado aún más.

Muchos estudiantes desde 3ro a 5to están preparándose para sus estudios superiores, ¿Cree que lo adquirido en la plataforma y estrategia del MINEDU será lo necesario para poder ingresar a una universidad o instituto con un examen de admisión? ¿Usted que propondría para reforzar el aprendizaje del alumno en su estudio académico?

R= Si bueno la pandemia evidentemente ha golpeado mucho a los estudiantes y sus niveles, por lo cual nosotros diseñamos un programa especializado para ellos llamado “la pre” donde buscábamos darle a los de 5to el acceso a más información. En Lima también hubo algunas iniciativas (piloto) para ayudarlos en orientación vocacional y acceder a más información (tutorías). Yo creo que a la larga hay que buscar una mejor articulación de la secundaria publica y universidades públicas, a través de las cuales universidades e institutos desarrollen programas de nivelación para estudiantes de colegios públicos, con el objetivo de prepararlos mejor para la vida universitaria o educación técnica. Esto ha funcionado en algunos países como mecanismo de generar un poco más de igualdad de oportunidades, y es algo que se podría explorar en el Perú creo que eso es la línea de trabajo, además de todos las programas de nivelación, test vocacional y el de ofrecer más información que se viene dando desde el año 2020 y hasta el 2021.

Es importante que los alumnos cuenten con el apoyo de los padres durante el proceso de su aprendizaje, pero Aprendo en Casa supuso una nueva responsabilidad para ellos. ¿Por qué no se contempló un plan de trabajo con los padres de familia?

R= Si evidentemente al inicio de todo esto en realidad habían muchas cosas que no habíamos considerado entre ellas es el mecanismo para incorporar más a los padres y madres de familia en la estrategia de aprendo en casa, como lo dije al inicio tratamos de desarrollar y arrancar digamos con lo básico y luego ir progresivamente mejorándolo pero ya a partir de la segunda parte del año 2020 y entiendo un poco más este año se ha hechos más actividades con padres que son sin duda, importantes en la medida que como ustedes dicen han tenido una mayor participación en toda la estrategia de aprendo en casa.

¿Cuál fue el propósito de pasar de año a todos los estudiantes sin evaluar adecuadamente su rendimiento?

R= Esta pregunta me da la oportunidad de explicar mejor lo que fue la promoción guiada, en realidad no pasaron de año todos los estudiantes, lo que se hizo fue que aquellos estudiantes que en el año 2020 habían tenido problemas para poder consolidar sus aprendizajes, esos estudiantes tenían la oportunidad de complementar sus aprendizajes el año 2021 y por eso se llamó una “promoción guiada”, entonces no es que todos pasaron, digamos los que tuvieron su nota fueron los estudiantes que estaban con un nivel satisfactorio, pudieron demostrar que tenían todas las competencias, pero aquellos que no las tuvieron no hubiera sido justo que se les desapruebe porque no sabíamos en realidad si es que no lo hicieron porque no quisieron hacerlo o porque no tenían las condiciones dada la pandemia, entonces como había esa posibilidad de que ellos se habían visto afectados en sus aprendizajes por toda la circunstancia compleja a la pandemia se dio esta medida de ser una promoción guiada para que no desaprueban sino que el 2021 complementen sus aprendizajes no logrados en el 2020 y se haga luego una evaluación óptima en Julio o Agosto para definir la situación del estudiante pero no es que todos aprobaron, aprobaron los que tenían que aprobar y no desaprobaron aquellos que tenían problemas vinculados por la pandemia a ellos se les dio la oportunidad de complementar sus aprendizajes en el año 2021 nosotros creemos que era lo justo que un estudiante afectado por una situación tan dramática como la pandemia tenga una oportunidad sobre sus aprendizajes.

Informe elaborado por los corresponsales escolares Camila Celeste Villazana Barrera, Evelyn Elizabeth Poma Quispe y Alejandra Moya del colegio 7055 Túpac Amaru II. Bajo la mentoría del docente Adrián Reto Huamán y la periodista Katherine Subirana Abanto.