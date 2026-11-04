La polémica tras la victoria de Alianza Lima por 1-0 sobre Cienciano en Matute tuvo una reacción oficial del cuadro cusqueño. Horacio Melgarejo, entrenador del ‘Papá’, fue expulsado en los minutos finales del partido y tuvo una actitud provocativa mientras salía del campo: hizo una ‘U’ con las manos y generó el rechazo total del estadio.

Ese hecho fue condenado desde distintos frentes e incluso causó la reacción del propio Cienciano. Mediante un comunicado en redes sosciales, la institución cusqueña ofreció disculpas a Alianza Lima por la actitud de su entrenador y rechazó cualquier acto o gesto que incite a la violencia en el fútbol peruano.

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“Club Cienciano expresa su profundo rechazo y lamenta la falta de respeto y los hechos de violencia ocurridos esta noche durante el encuentro ante el Club Alianza Lima. Estos actos son absolutamente inaceptables y contradicen los principios de respeto y convivencia que deben prevalecer en el fútbol”, señaló la institución.

El club también aprovechó el pronunciamiento para reafirmar los valores que busca defender. “Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a las instituciones, las personas y un fútbol libre de violencia, sea la forma que sea y venga de quien venga; dentro y fuera de las canchas”, agregó en el documento.

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Luego, agregaron: “Ofrecemos las disculpas del caso a la hinchada del club Alianza Lima, sus dirigentes y a toda persona que pudo verse afectada por los lamentables hechos suscitados el día de hoy, así como también a nuestros hinchas y todas las personas allegadas a nuestra institución”.

Finalmente, Cienciano anunció que tomará medidas para evitar nuevos episodios de este tipo y cerró su comunicado con una frase contundente: “¡El fútbol se respeta! La violencia no tiene lugar en nuestro deporte ni en nuestra institución”.

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