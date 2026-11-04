“Es inaceptable”: Cienciano ofrece disculpas a Alianza Lima tras reacción de Horacio Melgarejo. (Foto: GEC)
“Es inaceptable”: Cienciano ofrece disculpas a Alianza Lima tras reacción de Horacio Melgarejo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La polémica tras la victoria de Alianza Lima por 1-0 sobre Cienciano en Matute tuvo una reacción oficial del cuadro cusqueño. Horacio Melgarejo, entrenador del ‘Papá’, fue expulsado en los minutos finales del partido y tuvo una actitud provocativa mientras salía del campo: hizo una ‘U’ con las manos y generó el rechazo total del estadio.

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