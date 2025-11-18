Alex Valera puso el primero de la selección peruana ante Chile en el amistoso que se viene desarrollando en Sochi, Rusia. El ‘9′ de la Bicolor marcó el 1-0 tras un penal que él mismo fabricó.

Noticia en desarrollo...

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.