El “Es mejor que Perú” ruso sobre Chile y el ‘espía’ Barreto: lo que no se vio del día 3 de la selección peruana en Sochi

Bajo un clima tan frío que puede llegar a los 6 grados, la selección peruana continúa sus días de entrenamiento en Sochi, Rusia. Ya con miras al duelo ante Chile este martes 18 de noviembre, el equipo dirigido por Manuel Barreto prepara las mejores estrategias para lograr el primer triunfo en este proceso de transición -llamado así por el propio director deportivo Jean Ferrari- al mando del técnico interino.

Este sábado, Barreto hizo énfasis en la gran dolencia que tiene la selección: el ataque. Y la estadística es clara: en estos últimos tres años (2023, 2024 y 2025), el promedio es de un gol de un centrodelantero cada seis partidos; es decir, dos tantos por año. Antes del gol de Alex Valera ante Rusia, el último ‘9’ que marcó fue Paolo Guerrero ante Bolivia en marzo por las Eliminatorias.

Por ello, el seleccionador trabajó bastante en la definición, haciendo diversos circuitos para generar llegadas la arco rival. En el primer amistoso con Barreto en el banco, Perú disparó solo dos veces ante Chile. En el segundo, frente a Rusia el pasado miércoles, también fueron dos. A la Bicolor se le complica una inmensidad generar peligro en arco rival.

Si bien es cierto estos amistosos son, como lo señalaron Ferrari y Barreto, para ampliar el universo de jugadores y darle rodaje a los de la Liga 1; también en Videna creen importante dejar un trabajo táctico para que el nuevo entrenador, que debería llegar en los primeros meses del 2026, no empiece de cero.

Barreto espía a Chile y el técnico ruso manda una lapidaria comparación

Este sábado por la mañana (horario peruano), la selección chilena -próximo rival de Perú- enfrentó a Rusia en un encuentro disputado en el Estadio Fisht de Sochi. La ‘Roja’ logró vencer 2-0 con goles de Breteton Díaz y Gonzalo Tapia.

Y en las tribunas, además de hinchas locales y chilenos radicados en el país, estuvo Manuel Barreto y su comando técnico. El entrenador peruano decidió ir a ver el partido para analizar al cuadro sureño.

Sin embargo, después de la caída ante Chile, el seleccionador ruso, Karpin, ofreció una conferencia de prensa donde expresó sus descargos por el resultado adverso en el segundo partido amistoso internacional que enfrentó su país.

Fabio Gruber podría tener minutos ante Chile. (Foto: FPF)

A la vez, se dio espacio para realizar una comparación contundente entre la selección peruana y la chilena, resaltando a los sureños por sus mejores condiciones en el campo.

“La organización. El equipo chileno parece más organizado y disciplinado. Técnicamente, está bien equipado como Perú, si no mejor”, afirmó el estratega.

Las palabras de Valeri Karpin, técnico de Rusia, ven a Chile como un equipo superior al peruano, dejando en claro que el país dirigido por Nicolás Córdova posee mayor técnica, es tácticamente superior y, sobre todo, cumplen con las indicaciones de su técnico en el campo.

