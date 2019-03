"Vacantes limitadas (en la selección de Gareca)", por Pedro Canelo

“Todo será un ensayo hasta las Eliminatorias”, me dice Ricardo Gareca en la primera entrevista que tuvimos este año en la Videna. El ‘Tigre’ tomará este 2019 como un tiempo de cierre para reencontrarse con la mejor versión de la selección peruana. Sin embargo, ese ensayo no será con muchos recambios en nombres, sino será la oportunidad para cohesionar lo que algún día funcionó.

Es decir, ese once que vimos ganarle 1-0 a Paraguay no tendrá muchas variantes esta noche ante El Salvador, salvo la posible ausencia de Farfán por lesión no hay margen para sorpresas. ¿Qué es lo que debe ensayar entonces Gareca? Con los hombres de siempre –con ese once base de hace dos años– buscará fortalecer sociedades, probar dinámicas de ataque y defensa, hacer más sólido el funcionamiento y que este se sostenga en 90 minutos. Ante los guaraníes fue evidente un avance en los primeros 45 minutos y después hubo una caída en rendimientos. Eso es lo que Gareca busca mejorar y, para eso, no necesita hacer cinco o seis cambios por cada encuentro que se juegue, sea amistoso u oficial.

Faltan menos de tres meses para la Copa América, y las únicas vacantes abiertas para nutrir a la selección de mayores están relacionadas a las variantes que la Blanquirroja podría hacer cuando un resultado se complique. En otra columna explicamos que, aproximadamente, el 70% del plantel que participó hace tres años en la Copa América Centenario repetirá el plato en Brasil 2019. La continuidad será la bandera que este equipo agitará para ofrecer competencia en el próximo torneo continental y Eliminatorias. Un proceso no es garantía absoluta de resultados, pero siempre será una ventaja previa que puede concretarse como en el 3-1 de Venezuela sobre la siempre improvisada Argentina.

Más allá de que en el análisis siempre aparezcan nombres nuevos, lo más sensato es reconocer y decirles a los hinchas de la Blanquirroja que los cupos que quedan para las próximas convocatorias en este año son mínimos. Cuatro o cinco novedades. No más. Hoy, ante los salvadoreños, quizá Gareca busqué opciones en ataque sobre todo con Da Silva o Reyna. El déficit desde los tiempos del Mundial está relacionado con la eficacia para hallar el gol. Y aún faltan unos kilómetros para alcanzar esa meta. Perú los recorrerá en los amistosos de mayo, en la Copa América y en los cinco o seis amistosos que disputará hasta noviembre. Más de diez encuentros antes de la hora más esperada por Gareca: el inicio de las Eliminatorias.

En muchos puestos del once titular hay un suplente natural ¿alguien duda que entre Tapia y Aquino pelean un puesto? ¿O que si Advíncula no está siempre tendremos a Corzo? Donde aún nadie se ha consolidado es como recambio de Miguel Trauco (lateral izquierdo), Yotún (volante) y el mismo Christian Cueva, quien, más allá de estar siempre en el centro del debate, ha hecho la diferencia como mediapunta desde hace más de tres años.

Mientras cerrábamos esta columna, Diego Armando Maradona pedía a Gareca para la selección argentina. Quizá sea la mejor hora para valorar este proceso y saber que debemos competir con esta lista que podemos recitar de memoria. Han aparecido pocos, merecen seguir muchos.