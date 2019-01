Frank Lampard duro contra Marcelo Bielsa: "En esta temporada espió a mi equipo dos veces"

Aunque Marcelo Bielsa haya admitido públicamente que envió un espía a los entrenamientos del Derby County antes de enfrentarlo (y vencerlo 2-0) por la segunda división de Inglaterra, el DT del equipo rival, Frank Lampard, no parece aliviado y menos satisfecho. Así lo dejó en claro en sus declaraciones brindadas tras la derrota y que ya circulan en YouTube.

El viernes temprano el 'Loco' dijo ser el único responsable de la detección e intervención de uno de sus asistentes en los exteriores del entrenamiento del equipo rival.

"No importa si yo creo que esto es legal o ilegal, correcto o incorrecto. Para mí es suficiente con que Lampard y Derby County se hayan sentido molestos para entender que no actué correctamente", indicó el argentino.

Consultado sobre lo ocurrido, el joven entrenador Frank Lampard deploró lo sucedido pero además denunció que esta no fue la única vez que el argentino envía un espía a sus entrenamientos, sino la segunda.

Según dijo, en agosto pasado descubrió a un sujeto trepado en un árbol viendo el entrenamiento de su equipo. El match aquella vez terminó 4-1 a favor del Leeds de Bielsa.

"Ahora, Leeds puede vencerte 4-1 y ellos son un equipo fantástico, pero nosotros tuvimos a un tipo sobre los árboles. Así que algo así nos ha ocurrido ya dos veces en esta temporada. Aquella (primera vez) se le pidió al hombre que se fuera, pero no fue seguido como sí ocurrió esta vez", indicó Lampard.

Para el ex capitán del Chelsea inglés, un espionaje de este tipo no es cosa menor pues cada entrenador practica tácticas y estrategias con sus futbolistas, lo cual sí influye en lo que se plasma dentro del campo de juego.

"Si alguien quiere decir que esto no es relevante y que no afecta el juego, o sea, que la táctica no es relevante ni cómo te prepares, entonces eso quiere decir que Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp y el resto de grandes entrenadores son simplemente unos afortunados, porque si la preparación y las tácticas no son parte del juego ni son sagradas que tú puedes trabajar en tu propio campo, entonces vaya que son afortunados", añadió.

Por último, Frank Lampard consideró que "lo cultural" no es una excusa para justificar lo ocurrido con Bielsa.

"No sé si sea un tema cultura, pero eso no va conmigo", finalizó en declaraciones que ya circulan en YouTube.