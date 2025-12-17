¿Trump declaró la guerra a Venezuela? Lo que implica el bloqueo petrolero de EE.UU. que pone a Maduro al límite

La orden de Trump sigue a la inédita incautación, el 10 de diciembre, por parte de Estados Unidos del petrolero Skipper, cargado con 1,9 millones de barriles de crudo. La embarcación había salido de Puerto José, en Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que el Skipper estaba involucrado en el transporte de petróleo que violaba sanciones, tanto venezolanas como las relacionadas con redes de evasión que incluyen petróleo iraní.

Las tropas de Estados Unidos abordaron el petrolero Skipper en aguas cercanas a Venezuela, según Washington. (AFP). / HANDOUT

El martes, Trump escribió en su plataforma Truth Social: “Hoy ordeno UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela“.

El magnate acusó a Venezuela de robar activos estadounidenses, como petróleo y tierras, y de “terrorismo, narcotráfico y trata de personas”.

Justificó el bloqueo al afirmar que “el régimen venezolano había sido designado como una organización terrorista internacional” por su administración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la entrega de la Medalla de Defensa Fronteriza con México en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

De acuerdo con el portal Axios, actualmente 18 petroleros sancionados por Estados Unidos están completamente cargados con petróleo en aguas venezolanas. Todos están siendo vigilados por Washington.

Ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper.

Axios recalcó que el Gobierno de Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales.

En Venezuela, el régimen calificó de “irracional” y de “grotesca amenaza” el bloqueo anunciado por Trump.

“El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria", afirmó el gobierno de Maduro en un comunicado.

Una mujer pasa junto a un mural que condena las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al gobierno venezolano en Caracas el 5 de junio de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP). / PEDRO MATTEY

A noviembre del 2025, Venezuela exportó alrededor de 921.000 barriles de crudo por día, en lo que fue el tercer promedio más alto del año. Ello pese a la creciente presión militar y política de Estados Unidos.

El 80 % de esas exportaciones tuvo como destino China y unos 150.000 barriles fueron destinados a Estados Unidos, principalmente a través de licencias especiales para Chevron, la única empresa norteamericana que sigue exportando actualmente bajo las reglas de la Casa Blanca.

Entre enero y octubre de este año, las ventas de crudo y productos petroleros de Venezuela alcanzaron unos 12.250 millones de dólares. Esta cifra representa una disminución cercana al 5 % frente al mismo período del 2024, a pesar de exportar un volumen ligeramente mayor, debido principalmente a un precio promedio más bajo del crudo en los mercados internacionales y a mayores descuentos aplicados en ventas a intermediarios.

Según el proyecto de presupuesto de Venezuela para el 2025, los ingresos petroleros representan el 53 % de los ingresos corrientes del Estado venezolano.

En este punto, cabe recordar que hasta antes del 2017 cerca del 95 % de las divisas por exportaciones provenían del crudo. Esa era una cifra histórica y prácticamente inamovible.

“El bloqueo apunta al corazón financiero de una estructura criminal”

Nicolás Maduro ondea una bandera de Venezuela durante un mitin en Caracas el 1 de diciembre de 2025. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

Para el politólogo venezolano José Vicente Carrasquero, la orden de Trump tendrá un impacto inmediato y severo sobre el corazón financiero del régimen.

“El efecto directo es la falta absoluta de liquidez. Si no puedes vender petróleo, no tienes ingresos, y eso golpea de manera instantánea las finanzas del poder”, señala a El Comercio.

A su juicio, se trata además de un sistema económico opaco, con cuentas poco fiscalizadas y sin documentación clara, lo que agrava el impacto de la medida.

Carrasquero sostiene que el objetivo de la decisión de Washington va más allá de la presión económica. “Trump busca desarticular lo que considera una estructura criminal, vinculada al narcotráfico y al tráfico de personas, y al mismo tiempo subrayar la ilegitimidad de Maduro, que no fue electo”, afirma.

Desde esa lógica, el analista considera que la respuesta del régimen —que acusa a Estados Unidos de querer apropiarse de las riquezas venezolanas— elude el punto central del conflicto: la falta de legitimidad política.

Sin embargo, Carrasquero advierte que el colapso económico no garantiza por sí solo la salida del poder de Maduro. “Al régimen no le importan los venezolanos. Su prioridad es sobrevivir”, afirma.

El analista describe a la élite gobernante venezolana como un grupo atrapado dentro del país, con órdenes de captura, recompensas y restricciones de movimiento internacional. “Han hecho de Venezuela su propia cárcel, y eso explica, en buena medida, el fraude electoral de 2024”.

Aun así, no descarta que el bloqueo tenga consecuencias internas imprevisibles. “El impacto puede traducirse en malestar social y en fisuras dentro de las Fuerzas Armadas, con sectores que eventualmente se nieguen a reprimir”, explica.

Ese escenario, sostiene, volvería a poner a prueba la capacidad de Maduro de sostenerse en el poder, una capacidad que, recuerda, hasta ahora ha descansado en el uso sistemático del terrorismo de Estado.

¿Es una declaración de guerra?

Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo navegando por el Estrecho de Gibraltar el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE/Alyssa Joy/Marina de EE.UU.

Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), le dice a El Comercio que desde el punto de vista del derecho internacional, la orden de Trump de bloquear a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela se mueve en una zona jurídica gris: no es una declaración formal de guerra, pero tampoco puede considerarse una simple medida económica.

Agrega que según la doctrina internacional, un bloqueo naval clásico constituye un acto de guerra, tal como lo establecen la Conferencia Naval de Londres, el Manual de San Remo y la propia ONU, que considera el bloqueo de puertos o costas como un acto típico de agresión.

“Sin embargo, este bloqueo presenta una particularidad fundamental que lo diferencia del concepto tradicional: es selectivo. No bloquea todos los buques sino únicamente los ‘petroleros sancionados”, refiere.

Tucci indica que esa selectividad, sumada a la ausencia de una notificación formal por canales diplomáticos y a su anuncio vía redes sociales, impide que sea reconocido como un bloqueo de guerra en sentido estricto. Sin embargo, el uso de fuerza naval para impedir operaciones comerciales en aguas internacionales lo aleja también del marco de la presión económica tradicional, puntualiza.

El analista advierte que el riesgo más grave de esta medida es la posible escalada militar si Estados Unidos intercepta buques de terceros países, especialmente de China o Irán. Explica que bajo la Convención del Derecho del Mar, la libertad de navegación en alta mar está protegida, y cualquier intervención podría ser interpretada por esas potencias como una violación grave o incluso como “piratería estatal”. Existen precedentes históricos —desde la crisis de los misiles en Cuba hasta bloqueos en Kosovo o Líbano— donde acciones similares sin guerra declarada terminaron al borde de conflictos mayores.

En cuanto a su eficacia política en Venezuela, Tucci sugiere que el bloqueo difícilmente forzará la salida inmediata de Maduro. Remarca que las sanciones no han logrado quebrar al régimen en años anteriores y, por el contrario, han reforzado su lógica de supervivencia interna.

Considera que la medida de Trump aparece así como una apuesta de alto riesgo que podría implicar: una herramienta de presión máxima para forzar a Maduro a una negociación, o el prólogo de una escalada mayor plasmada en operaciones terrestres, siguiendo un patrón histórico en el que los bloqueos “no declarados” rara vez se quedan en el plano económico.

Cita como ejemplo el bloqueo de Gaza por parte de Israél desde el 2006 hasta hoy. Sin declaración formal de guerra, resultó en múltiples conflictos armados. Agrega que el Manual de San Remo concluyó que violaba derecho humanitario.

También Kosovo en 1999, donde el bloqueo no declarado de la OTAN derivó en una campaña aérea de 78 días.

“¿Hay precedentes donde el bloqueo no declarado generó presión económica pura sin escalada? La respuesta histórica es negativa. Los bloqueos ‘pacíficos’ del siglo 19 (Francia-Turquía 1827) escalaron en guerras abiertas", finaliza Tucci.