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Resumen

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El golfista estadounidense Tiger Woods. (Foto: AFP)
El golfista estadounidense Tiger Woods. (Foto: AFP)
/ PAUL ELLIS
Por Agencia AFP

La superestrella del golf Tiger Woods fue arrestada y acusada de conducir bajo los efectos de sustancias tras verse involucrado en un accidente de tráfico en Florida el viernes, según informaron las autoridades.