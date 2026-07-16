La delegación peruana culminó su participación en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 en sexto puesto del medallero general, luego de sumar 41 preseas: 12 de oro, 17 de plata y 12 de bronce superando su participación en los Juegos anteriores donde quedó octavo.

Un total de 160 personas conformaron la delegación peruana entre para deportistas, entrenadores y personal especializado que, del 5 al 15 de julio, compitieron en nueve disciplinas del programa sudamericano: baloncesto en silla de ruedas, boccia, fútbol para ciegos, para atletismo, para bádminton, para natación, para tiro con arco, tenis en silla de ruedas y voleibol sentado.

El cierre de la delegación en Valledupar confirma la proyección que la presidenta del Comité Paralímpico del Perú, Lucha Villar Gálvez, había planteado antes del viaje del equipo a Colombia, cuando destacó el rol del movimiento paralímpico nacional y de sus para deportistas:

“El Comité Paralímpico, como ente rector del deporte paralímpico en nuestro país, trabaja incansablemente por visibilizar el esfuerzo, la disciplina y la superación de nuestros para deportistas. El para deporte es, por definición, un esfuerzo colectivo, una causa que requiere de empatía, solidaridad y un profundo sentido de comunidad”, indicó.

El 6to puesto en el medallero de los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 se consolida como un impulso decisivo para el ciclo hacia los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, cuando el país será anfitrión del evento paralímpico más importante que le tocará al Perú organizar por segunda vez tras los Juegos de Lima 2019. El Comité Paralímpico del Perú continuará trabajando junto al Instituto Peruano del Deporte y a las federaciones deportivas nacionales para sostener el crecimiento del para deporte de cara a esa cita.