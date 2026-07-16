La delegación nacional, integrada por más de 110 para deportistas en nueve disciplinas, sumó 41 medallas en la cita sudamericana disputada en Colombia.
La delegación nacional, integrada por más de 110 para deportistas en nueve disciplinas, sumó 41 medallas en la cita sudamericana disputada en Colombia.
Por Redacción EC

La delegación peruana culminó su participación en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 en sexto puesto del medallero general, luego de sumar 41 preseas: 12 de oro, 17 de plata y 12 de bronce superando su participación en los Juegos anteriores donde quedó octavo.

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