Horóscopo de hoy, domingo 21 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, domingo 21 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, domingo 21 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un asunto de cierta gravedad provocará tensión en la pareja, pero lo superarán si se atienen a la verdad. Salud: riesgo de golpes o caídas. Sorpresa: momento divertido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: impactará en el entorno con solo mostrar su encanto y alguien querrá mostrar que posee afinidades. Salud: vigilará su peso. Sorpresa: devolución de dinero.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: el deslumbramiento inicial enciende una calidez fulminante y cada encuentro resultará bien placentero. Salud: en general, muy buena. Sorpresa: propuesta exitosa.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: una ex pareja rondará en su entorno para tener un encuentro pero hará bien en declinar la invitación. Salud: necesitará el gimnasio. Sorpresa: coincidencia sospechosa.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: un encuentro fortuito le acercará a una persona que resultará ser su alma gemela y los prejuicios caerán. Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: algo difícil será simple.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: en su entorno habrá gente que no deja pasar oportunidad para seducir; la timidez volará. Salud: un descanso será oportuno. Sorpresa: reconciliación familiar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: las dificultades en la intimidad de la pareja desaparecerán si favorece el diálogo y con atención. Salud: evitar las harinas y dulces. Sorpresa: cambio de rumbo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: un conflicto no resuelto resurgirá por un comentario indiscreto y no hará bien reprochar. Salud: conviene hidratarse bien. Sorpresa: llega la ansiada invitación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: los cálidos encuentros se sucederán en la pareja pero manteniendo los pies sobre la tierra. Salud: un dolor crónico cederá. Sorpresa: reunión divertida.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: descubrirá que posee afinidades con la persona menos imaginada; encuentro romántico. Salud: hará ejercicios y deporte. Sorpresa: le confían un secreto.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: otra pareja en problemas no será buena influencia ni consejeros pero hallará a su alma gemela. Salud: se relaja para dormir. Sorpresa: buena fortuna.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: será imprescindible expresar los sentimientos más profundos y la pareja crecerá en madurez. Salud: será prudente al conducir. Sorpresa: vencerá un capricho.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA PERO CREATIVA. CONVIERTE SUS IDEAS EN ACTIVIDADES RENTABLES.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC