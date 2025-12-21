Horóscopo de HOY, domingo 21 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un asunto de cierta gravedad provocará tensión en la pareja, pero lo superarán si se atienen a la verdad. Salud: riesgo de golpes o caídas. Sorpresa: momento divertido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: impactará en el entorno con solo mostrar su encanto y alguien querrá mostrar que posee afinidades. Salud: vigilará su peso. Sorpresa: devolución de dinero.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: el deslumbramiento inicial enciende una calidez fulminante y cada encuentro resultará bien placentero. Salud: en general, muy buena. Sorpresa: propuesta exitosa.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: una ex pareja rondará en su entorno para tener un encuentro pero hará bien en declinar la invitación. Salud: necesitará el gimnasio. Sorpresa: coincidencia sospechosa.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: un encuentro fortuito le acercará a una persona que resultará ser su alma gemela y los prejuicios caerán. Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: algo difícil será simple.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: en su entorno habrá gente que no deja pasar oportunidad para seducir; la timidez volará. Salud: un descanso será oportuno. Sorpresa: reconciliación familiar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: las dificultades en la intimidad de la pareja desaparecerán si favorece el diálogo y con atención. Salud: evitar las harinas y dulces. Sorpresa: cambio de rumbo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: un conflicto no resuelto resurgirá por un comentario indiscreto y no hará bien reprochar. Salud: conviene hidratarse bien. Sorpresa: llega la ansiada invitación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: los cálidos encuentros se sucederán en la pareja pero manteniendo los pies sobre la tierra. Salud: un dolor crónico cederá. Sorpresa: reunión divertida.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: descubrirá que posee afinidades con la persona menos imaginada; encuentro romántico. Salud: hará ejercicios y deporte. Sorpresa: le confían un secreto.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: otra pareja en problemas no será buena influencia ni consejeros pero hallará a su alma gemela. Salud: se relaja para dormir. Sorpresa: buena fortuna.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: será imprescindible expresar los sentimientos más profundos y la pareja crecerá en madurez. Salud: será prudente al conducir. Sorpresa: vencerá un capricho.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA PERO CREATIVA. CONVIERTE SUS IDEAS EN ACTIVIDADES RENTABLES.