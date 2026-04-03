Horóscopo de HOY, viernes 3 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá soluciones ingeniosas a problemas que solo generan incertidumbre. Amor: cumplir las promesas y mantener la armonía serán los desafíos para el futuro.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: discusiones por asuntos no resueltos pondrán en riesgo un proyecto. Amor: momento para dejar de lado la obstinación y ayudar a fortalecer el lazo de la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierto asunto le desvela, pero tomará una iniciativa que será exitosa. Amor: generará un encuentro que reavivará la calidez de la primera cita romántica.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: contactos ineficaces le provocarán retroceso, pero mantiene el rumbo. Amor: habrá desacuerdos en la pareja por tiempos propios; lo resolverán con afecto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente motivará divisiones en el entorno por beneficios perdidos. Amor: momento para priorizar la pareja antes que los amigos y todo pasará a estar mejor.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gastará energía en asuntos que retrasan proyectos, pero cumplirá metas. Amor: hará bien en expresar lo que guarda en el corazón y aumentar la armonía de la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: si se concentra, resolverá los temas urgentes aunque la ayuda se demore. Amor: tendrá tendencia a ver fantasmas donde no los hay, pero entenderá que es nada.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con gran intuición, apoyará una pequeña idea de buen potencial. Amor: dejará de lado cierta timidez y expresará lo que siente a la persona que le agrada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: crecerá un proyecto al que le tenía poca fe y todo se encamina. Amor: la pareja resolverá una dura situación que genera problemas difíciles de arreglar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: reformulará tareas rutinarias y las tareas se destacarán más. Amor: una mejor gestión de las emociones disolverá cualquier conflicto de la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cierta gente creará una confusión que podrá aclarar y tendrá éxito. Amor: tomará las iniciativas que le gustan a su pareja y las cosas marcharán mejor.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: ignorará las interferencias que alguien malicioso quiere poner en su camino. Amor: decidirá ante la opción entre seguridad o aventura en una relación y le irá bien.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: QUE TIENDE A PRECIPITARSE Y TOMA DECISIONES SIN PREVER CONSECUENCIAS.