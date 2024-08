Los proyectos de Desarrolladora abarcan casas de campo, condominios en Lima e incluso un edificio Multifamily, junto con Parque Arauco, que será el segundo que existe en la capital. Este proyecto, cuya inversión asciende a US$ 18 millones, contará con 141 departamentos y será entregado en abril del 2025.

Antonio Espinosa, presidente del Directorio de la compañía, comenta que, para este 2024, esperan facturar hasta US$ 70 millones.

Esta meta será impulsada por una serie de proyectos que tienen en su portafolio, entre ellos, dos condominios en Lima. El primero se ubicará en Surquillo y contará con 900 departamentos. Su promedio en ventas será de US$ 90 millones. El segundo se ubicará en Jesús María, contará con 480 departamentos que sumarían ventas por US$ 45 millones.

A estos, se suman el proyecto de casas de campo Country San Antonio, con 1.056 unidades con ventas por US$ 170 millones. Asi también Kannes II, con 120 casas y ventas por US$ 18 millones y un edificio de 33 departamentos en San Isidro, cuyas ventas alcanzarían los US$ 17 millones.

Planes a largo plazo

Desarrolladora tiene productos ya caminando y han firmado una opción de compra de un terreno de 3 mil m2 en la avenida Colonial, donde planean construir un edificio de 400 departamentos.

Además, en el kilómetro 200 dela Panamericana Sur, en un terreno de 20 hectáreas, desarrollarán San Clemente, un condominio de casas de playa.

Finalmente, en Chiclayo tienen en la mira un proyecto de 280 casas, anota Espinosa.

Para el 2026, esperan facturar más de US$ 100 millones, agrega el representante de Desarrolladora.