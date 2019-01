Perú Sostenible: Los desafíos en sostenibilidad para el Perú en el 2019

Habiendo impulsado el lanzamiento del programa Perú Sostenible, Micaela Rizo Patrón, gerenta general de Perú 2021, detalla un panorama optimista para el país en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sin embargo, advierte que se necesita mejorar el promedio de avances locales, ya que de lo contrario el Perú no llegaría a cumplir las metas propuestas en la Agenda 2030.

¿Cuáles son los retos más grandes que afrontará el Perú al 2030 para cumplir con los ODS?

De acuerdo con el ránking Global Responsibilities, Implementing the Goals 2018, los retos más críticos que deberíamos priorizar al 2030 incluyen los ODS de Infraestructura; Reducción de desigualdad; y Paz, justicia e instituciones sólidas.



Resaltaría también el de educación de calidad. Los retos son enormes, pero no imposibles. No obstante, uno de los retos donde hay más incertidumbre y nuestra vulnerabilidad como país es muy alta es en lo relacionado al aumento de la temperatura global. El fenómeno de El Niño costero evidenció que aún no estamos preparados para este tipo de retos, pero también demostró la gran capacidad de respuesta que tiene la población para actuar.

Aparte de la Ley marco de cambio climático, ¿qué otras iniciativas ve encaminadas para el 2019?

Quedan pendientes temas como los Reportes de Sostenibilidad Corporativos de las empresas ante la SMV, que si bien es un tema que ya tiene 2 años, la evolución en la calidad de reporte ha sido mínima. Además, fortalecer la aplicación de la ya vigente Ley General de Residuos; seguir trabajando en la igualdad de género; y finalmente, la Ley de Plásticos de un solo uso es una iniciativa que empieza a tomar fuerza.

¿Qué rol juegan el sector privado y estatal en este sentido? ¿Están comprometidos?

El rol del Estado es fundamental, sobre todo a nivel local y regional para definir planes de acción en base a metas nacionales. Por el lado del privado, un negocio sostenible es aquel que integra la gestión social, ambiental y de buen gobierno corporativo al eje central del negocio.



Es necesario que la empresa y el Estado articulen esfuerzos para que estas acciones tengan resultados tangibles y generen impacto real. Creo que existe un compromiso de todos los actores, la clave está en potenciarlo juntos y bien articulados.

¿Qué busca el programa Perú Sostenible?

Perú Sostenible es el programa que impulsa Perú 2021 con los objetivos de catalizar acción en las empresas y sociedad para impulsar el logro de los ODS.



Está compuesto por cuatro componentes: el reconocimiento Perú por los ODS, que busca identificar y visibilizar las iniciativas y proyectos del sector privado y civil, que están contribuyendo al logro de los ODS; mesas de acción, como espacios de intercambio de conocimiento multisectorial; la realización del simposio de Perú 2021 en 2019, donde se premiarán las iniciativas ganadoras del reconocimiento; y por último, la plataforma de contenidos Perú Sostenible que venimos desarrollando con El Comercio, es un micrositio que estará alojado en la web con el propósito de conectar a todos con los ODS.