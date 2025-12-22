Conferencia de prensa de Javier Rabanal EN VIVO
Además de su experiencia en Sudamérica, Rabanal cuenta con un recorrido formativo europeo: trabajó en divisiones menores y como asistente técnico en clubes de los Países Bajos como Willem II y PSV Eindhoven, donde también se destacó como parte de los cuerpos técnicos que obtuvieron títulos.
La dirigencia crema firmó a Rabanal con un contrato que lo vincula al club para las temporadas 2026 y 2027, buscando continuidad en un proyecto que apunta tanto al éxito en la Liga 1 como a una destacada participación en la Copa Libertadores. Universitario cerró el año asegurando su presencia en la fase de grupos del torneo continental, lo que supone un reto adicional para el nuevo técnico.
Tras este logro, el técnico español se despidió públicamente de la institución ecuatoriana con un mensaje de agradecimiento antes de emprender el nuevo desafío en el fútbol peruano.
Rabanal, de 46 años, llega procedente de Independiente del Valle de Ecuador, donde culminó un exitoso ciclo: en 2025 se consagró campeón de la Serie A y llevó al club a las semifinales de la Copa Sudamericana, consolidando su perfil como estratega con experiencia internacional.
El club crema confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde además le dio la bienvenida con un mensaje motivador: “¡Bienvenido a su nueva casa, profe! El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!”.
Universitario de Deportes oficializó el último domingo la contratación del español Javier Rabanal Hernández como su nuevo director técnico de cara a la temporada 2026.
Les damos la bienvenida al minuto a minuto de la conferencia de prensa de Javier Rabanal, quien es presentado oficialmente como nuevo entrenador de Universitario de Deportes, con todos los detalles y sus primeras declaraciones en vivo.
El desafío que enfrenta en Perú es ambicioso: buscar el tetracampeonato nacional, un logro que la ‘U’ aún no ha conseguido, luego de levantar el título con Jorge Fossati en 2023, Fabián Bustos en 2024 y nuevamente Fossati en 2025. La continuidad de este dominio del fútbol peruano será una de las principales metas del nuevo entrenador.