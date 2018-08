¿Postularás a un empleo? Sigue estos cinco consejos para armar tu CV

Lograr el interés del reclutador en la primera revisión del currículum vitae (CV) es fundamental para entrar en un proceso de selección para un empleo.

Según Vitorio Gotuzzo, senior manager de Michael Page, el 90% de los currículums no entrega información concreta del desempeño profesional del candidato.

El especialista afirma que no existe un formato de CV único, pero es importante que -independiente del tipo elegido- no supere las dos hojas, muestre la trayectoria laboral de manera clara y deje fuera los atributos en habilidades blandas, ya que no es una medición objetiva. Se debe hacer uso de 'bullet points' para presentar la información de manera que facilite el entendimiento.

Teniendo claro los aspectos formales del CV, el candidato debe concentrarse en el contenido. ¿Cuál es la información que debemos incluir? Aquí cinco recomendaciones del especialista de Michael Page para redactar correctamente tu hoja de vida.

1. Nombre y datos de contacto en hoja principal

Puedes incluir un resumen, máximo de cuatro líneas, que considere los aspectos fundamentales de tu perfil (profesión, títulos académicos, rubros y áreas en las que te has desarrollado y foco profesional). Si manejas un segundo idioma, inclúyelo aquí también.

2. Trayectoria

Detalla tu trayectoria laboral desde lo más reciente a lo más antiguo, incluyendo las fechas en las que te desempeñaste en cada rol. Puedes agregar una línea con información concreta de la empresa para mejor entendimiento del reclutador.

3. Responsabilidades

Es relevante explicar las responsabilidades previas que has desempeñado en empleos anteriores, pero sin excederse. Agregar tres o cuatro responsabilidades de una manera que explique tu rol afín al puesto que postulas es suficiente.

4. Logros obtenidos

Detalla los logros obtenidos que se sustenten con un indicador o una cifra abarcando conceptos de rentabilidad, costos, ahorros, proyectos, eficiencia, innovación, productividad. El objetivo es que esta información hable por sí sola y no ocupar espacio de más en las dos hojas que, como máximo, debe tener tu CV.

5. Estudios y datos

Esto abarca estudios académicos y cursos. También datos personales que quieras agregar, como pasatiempos o hobbies. Es importante que, avanzando a una etapa posterior, el candidato explique de manera más simple su rol y experiencia laboral, siendo consistente con el contenido entregado en el resumen de sus antecedentes laborales.