James Van Der Beek falleció tras lucha contra el cáncer de colon: ¿cuándo empezar con los exámenes de descarte?

James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023 y lo hizo público en 2024. (Foto: Jordan Strauss/ AP)
Por Isabella Jugo Escate

Según la Organización Mundial de la Slaud (OMS), el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Esta enfermedad representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer y es la segunda causa de muertes relacionadas a esta enfermedad en el mundo. En el año 2024, el diagnóstico del actor James Van Der Beek, famoso por protagonizar la serie “Dawson’s Creek” y quien falleció este 11 de febrero debido a este tipo de cáncer, volvió a poner como tema de conversación la importancia de la detección precoz puede favorecer el tratamiento y los resultados de esta afección, por lo que los exámenes preventivos son imprescindibles para la vida de todos, sobre todo a partir de los 45 años.

