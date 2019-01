Oliva: Dependencia de precios de metales sigue siendo mayor el riesgo para el Perú

La economía peruana ingresó a un ciclo de franca recuperación pero su dependencia en los precios internacionales de los minerales continúa siendo el mayor riesgo del país sudamericano, dijo el jueves el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva.

El funcionario afirmó en una conferencia con la prensa extranjera que el crecimiento económico de alrededor de 4% del año pasado se sustentó en la recuperación de su demanda interna, inversión pública y privada, pero se requiere de otros motores para no depender sólo del clave sector minero.

La expansión de la economía del segundo mayor productor mundial de cobre y de zinc se desaceleró a 2,5% el 2017 en medio de desastres naturales y escándalos de corrupción. Para el 2019 el Gobierno prevé un avance de un 4,2%.

"No esta mal crecer sobre la base de la minería, pero no podemos depender de la variación de los precios internacionales para crecer mas o para crecer menos, porque nosotros no podemos incidir en los precios", dijo Oliva. "Debemos de reducir la dependencia de esa volatilidad", agregó Carlos Oliva.

El titular del MEF dijo que la inversión anunciada en proyectos privados en Perú suma unos 19.000 millones para los próximos dos años, en la que destaca el desarrollo de la mina de cobre Quevalleco por parte de Anglo American con US$5.300 millones.

Las ventas mineras representan aproximadamente el 60% de las exportaciones totales del país andino.