¿Cómo está cambiando la innovación la manera en que las empresas compiten, producen y toman decisiones? ¿Qué oportunidades están generando las nuevas tecnologías para sectores estratégicos del Perú? Estas serán algunas de las preguntas que abordará el III SwissCham Summit 2026: “Liderando la Innovación”, organizado por la Cámara de Comercio Suiza en el Perú (SwissCham Perú).

Durante este encuentro de aprendizaje, conexiones y negocios, el evento abordará tres pilares clave para el futuro empresarial: minería e infraestructura, salud y el impacto de la inteligencia artificial.

El encuentro se realizará el miércoles 4 de noviembre en el SUM EY Perú y reunirá a líderes empresariales, especialistas y tomadores de decisión para analizar las principales transformaciones que están marcando el futuro de los negocios.

La inteligencia artificial puede ser un riesgo en el futuro. (Foto: pixabay.com)

Tres sectores, una conversación sobre el futuro: Minería e Infraestructura | Innovar para transformar

El primer bloque analizará cómo la innovación puede acelerar la transformación de dos sectores fundamentales para el desarrollo del país.

Participarán Juan Pacheco Romaní, presidente de AFIN, junto a Ricardo Poveda, General Manager de Hilti Perú; Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos Sudamérica de Glencore; Pablo Hauck, Head of LATAM de Wingtra; y Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde.

La conversación será moderada por Carlos Cornejo, director de SwissCham Perú y gerente general de CV Project.

Salud: Innovación para una nueva generación de soluciones

El segundo bloque pondrá la mirada sobre los cambios que están transformando el sector salud y las oportunidades que surgen de la innovación, la investigación y las nuevas tecnologías.

El panel contará con Rafael Cortez, especialista en Global Health, Development and Public Policies de la Universidad del Pacífico, como speaker principal, y la participación de María Julia Caffaro, gerente general de Roche, junto a representantes de Sanofi y Novartis.

La conversación será moderada por Ángela Flores, directora ejecutiva de ALAFARPE.

Inteligencia Artificial: La tecnología que está redefiniendo los negocios

El cierre del encuentro estará centrado en la inteligencia artificial, tecnología que viene transformando de forma decisiva al mundo empresarial.

Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, encabezará la conversación junto a Alfredo Pérsico, CEO & Founder de Agents4Future; Juan Carlos Zevallos, gerente general de IBM; Grace Saravia, Co-Founder de Smart Investment Fund (SIF); y Alejandro Vargas, Head of Information Technology & Digital de Nestlé Perú y Bolivia.

El panel será moderado por Pierre Giannoni, presidente de SwissCham Perú y Managing Director de Swiss Capitals Group.

Un espacio para anticiparse a lo que viene

Más que un espacio de conferencias, el SwissCham Summit busca conectar conocimiento, experiencia y oportunidades. Será una jornada para conocer de primera mano cómo distintos sectores están incorporando innovación, identificar tendencias que impactarán el entorno empresarial y generar conexiones con líderes que están impulsando esta transformación.

El encuentro contará con la presencia del embajador suizo Eric Mayoraz y cerrará con un cocktail de networking para fortalecer lazos profesionales. En su tercera edición, SwissCham Perú reafirma su meta de conectar al empresariado con la innovación y el conocimiento, abriendo nuevas oportunidades de negocio con la excelencia y confianza habituales.

¿Dónde será el SwissCham Summit 2026 “Liderando la Innovación”?