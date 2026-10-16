El SwissCham Summit busca conectar conocimiento, experiencia y oportunidades. (Foto referencial: magnific.com)
El SwissCham Summit busca conectar conocimiento, experiencia y oportunidades. (Foto referencial: magnific.com)
Por Redacción EC

¿Cómo está cambiando la innovación la manera en que las empresas compiten, producen y toman decisiones? ¿Qué oportunidades están generando las nuevas tecnologías para sectores estratégicos del Perú? Estas serán algunas de las preguntas que abordará el III SwissCham Summit 2026: “Liderando la Innovación”, organizado por la Cámara de Comercio Suiza en el Perú (SwissCham Perú).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: