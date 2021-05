Conforme a los criterios de Saber más

Matapalo es el único distrito del sólido Tumbes fujimorista en el que Pedro Castillo fue el más votado en primera vuelta. Allí, en la carretera fronteriza que va hacia Papayal, Castillo agarró la moto todo terreno de uno de sus seguidores y emprendió una carrera que dejó atrás a la seguridad del Estado que lo resguarda. En los altoparlantes de un vehículo que lo seguía se escuchaba: “Pedro Castillo, el rondero, el agricultor, el profesor”. El mensaje era directo: él era uno más entre los locales.

Ese miércoles 28 de abril, el candidato presidencial de Perú Libre culminó su ruta hacia el norte con visitas a varios centros poblados en el límite con el Ecuador. Su campaña se ha basado en identificarse auténticamente con los sectores más pobres, y dar a entender que él sí entiende sus necesidades. Antes, en Cerro Mocho, Castillo habló con conocimiento geográfico directo sobre dónde están las mejores cosechas de arroz del norte, que la papa se pudre en Chota por falta de compradores, etc.

Ante la plaza, Castillo levanta reivindicaciones políticas de los más excluidos. Pero ante la prensa, le faltan palabras para explicar qué es lo que pretende hacer para solucionar estos temas. Esta semana, un usuario de Twitter rescató un video, en Espinar, en el que Castillo señalaba que desactivaría la Defensoría del Pueblo. Ese mismo día los periodistas que lo acompañábamos lo abordamos cuando paró su vehículo para comprar fruta en la carretera.

– Señor Castillo, ¿Ud. va a cerrar la Defensoría del Pueblo? Queremos que aclare el tema – le preguntamos.

– Hay páginas falsas que se atribuyen lo que no les compete – respondió esquivando el tema de fondo, y luego mantuvo silencio mientras el vendedor terminaba de cortar el coco que había pedido.

La respuesta llegó recién dos días después, a través de su Twitter, con un juego de palabras que le han sido característicos en los últimos días: “No quiero desactivarla, busco reforzarla en beneficio de los más vulnerables”.

Lo que ha expresado Castillo ha sido un discurso contra las instituciones a falta de propuestas concretas: Los transportistas tienen problemas, entonces hay que desactivar Sutran y la ATU; la defensoría no puede impedir los conflictos en Espinar, entonces desactívenla; hay estudiantes en el limbo por la denegación de licencias a sus universidades, entonces revisemos y corrijamos la Sunedu. Por eso no sorprende que haya retado a Keiko Fujimori a un debate saltándose a la organización del Jurado Nacional de Elecciones. La acción marcha más rápido que la propuesta.

No es distinta su actitud hacia la pandemia. Si necesita llegar a la gente, entonces desconoce las normas sanitarias para evitar aglomeraciones y el toque de queda. El lunes por la noche, el candidato de Perú Libre emprendió el viaje hacia Piura recién a las 9 de la noche, y se detuvo a pocos kilómetros de la entrada a Olmos para saludar a los simpatizantes que lo esperaban en plena algarabía. Eran las 11:30 de la noche, pero se subió a la tolva de su camioneta y entró raudamente en dirección a la plaza del distrito para realizar un mitin. Desde el altavoz, gritaban que los asistentes mantengan la distancia, pero la muchedumbre era difícil de controlar.

Horas después se repetiría una escena similar en Piura. “No podemos abrir los mercados, no se puede reactivar los proyectos, no se puede abrir los colegios si el pueblo no está vacunado; no corramos ese riesgo”, dijo Castillo en la plaza, frente a una masa de no vacunados que lo vitoreaba.

Su relación con los medios no es fluida, no solo por . El miércoles, día del encuentro con Hernando de Soto, su caravana intentó despistar a los carros de prensa. Tras fallar en ello, entraron brevemente a un taller mecánico. Castillo salió del local y ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre el entonces rumor de la posible reunión con De Soto, empezó a correr a paso ligero.

Si la prensa le pide que dé los nombres de su equipo técnico, Castillo dice ante la plaza que no puede mostrarlos “para la foto”. Las preguntas sobre cómo gastará el 10% del PBI que promete darle a Educación y a Salud se quedan sin respuestas.

La salida más común ante estos vacíos ha sido decir que será el pueblo quien decida. Ante la plaza, esto enciende el furor, pues les da agencia en medio de la crisis que se vive. “Organicémonos, hermanos, para participar en la asamblea nacional constituyente y llevemos esas demandas para la nueva Constitución hecha por el pueblo”, gritó en Olmos, Piura, en un mitin que realizó a medianoche. Pero incluso los temas más concretos son respondidos así.

– ¿Cuál es su plan para la reconstrucción del norte? – le preguntó un periodista piurano.

– La reconstrucción del norte se ha dado en papel. Tenemos que tener un pueblo organizado. Los presupuestos se tienen que hacer en conjunto con el pueblo – respondió Castillo, para luego prometer que todos los peruanos estarán vacunados antes de fin de año, sin decir cómo.

El mensaje de Castillo ha ido hacia los sectores más excluidos. En su recorrido por las zonas céntricas de Chiclayo no era raro escuchar que le gritaran “terrorista”. Al fin de cuentas, es una ciudad en la que su adversaria política fue la triunfadora. Pero en José Leonardo Ortiz, uno de los barrios más pobres y en el que viven muchos migrantes de la sierra norte, pudo congregar a un grupo significativo.

“Es un profesor honesto, no es corrupto. Lo apoyamos por las propuestas que va a dar. Nosotros venimos de Pucalá, la zona azucarera, los pueblos olvidados”, dice Daniel (55 años), agricultor. “Es un nuevo candidato que se está lanzando. Varios candidatos pasan años tras años postulando y no lo cogen, como Keiko. Queremos un nuevo candidato”, señala Miluska (25 años), trabajadora independiente.

No falta también el voto izquierdista que busca la reestructuración de proyectos como Olmos. “Quienes hemos leído las propuestas de Castillo y Cerrón sabemos que son propuestas generales. Pero esta noche en el mitin que vamos a tener esperamos que mencione todas las cosas que está manifestando”, afirma José (50 años), militante de la base de Perú Libre en Chiclayo. Hay algo más de fe entre los testimonios que recogimos antes que convicción en sus planteamientos.

Otros esperan de él una segunda etapa de la reforma agraria emprendida por el exdictador Juan Velasco Alvarado, natural de Castilla, en Piura, tierra que ahora el candidato visitó. “Esperamos que Castillo haga reforma. Aunque ya no podemos dejar atrás la inversión privada”, dice Wilder (56 años), comunero y trabajador del sector salud.

Castillo ha estado más ocupado tratando de definir lo que no es que lo que es. Insiste en sus mítines que no es ni comunista, ni chavista, ni mucho menos terrorista; y que tampoco es un político tradicional que puede fugar a otro país una vez terminado su mandado. Aunque lo acompaña un aparato logístico de Perú Libre, en realidad políticamente no hace gala de muchos aliados. En los mítines, los congresistas elegidos por su partido no hablan, solo saludan. Hace poco había desautorizado a que cualquier vocero hable en su nombre, y por eso se nota que no hay políticos que expliquen sus planteamientos concretos.

El escenario en el que mejor se desempeña es la plaza. Solo así se entiende que pueda haber dicho, con mucha tranquilidad, “yo no he venido en este momento a darle hospital, agua ni el proyecto; lo tenemos que hacer juntos con el pueblo”, en Olmos; y salir entre la algarabía popular. Pero difícilmente podrá continuar siendo evasivo durante todo lo que queda de campaña. Palabra de maestro.