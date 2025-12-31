El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la plancha presidencial del partido Primero La Gente, encabezada por Marisol Pérez Tello, por no haber sido presentada en el plazo establecido por ley.

La decisión, oficializada mediante la Resolución N° 08928-2025-JEE-LIC1/JNE, deja a la fórmula presidencial de la exministra fuera de la carrera para las Elecciones Generales 2026 en esta primera instancia.

Según el JEE Lima Centro 1, el plazo límite para la presentación de solicitudes vencía originalmente el 23 de diciembre de 2025; no obstante, se permitió un margen excepcional hasta el mediodía del 24 de diciembre para los trámites virtuales iniciados previamente. Sin embargo, según los registros, el personero legal de la organización, Marco Antonio Zevallos Bueno, presentó los pedidos de admisión de forma extemporánea a las 3:58 p. m. y 6:01 p. m. de aquel día.

El JEE Lima Centro 1 rechazó plancha presidencial de Marisol Pérez Tello.

En su defensa, la organización política alegó una “imposibilidad material” debido a presuntas fallas técnicas en el sistema Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el partido, problemas en la plataforma y en el servicio de firma digital impidieron culminar el registro a tiempo, a pesar de contar con la documentación completa dentro del horario reglamentario.

Sin embargo, el JEE desestimó estos argumentos tras recibir un informe técnico de la Oficina General de Tecnologías de la Información del JNE. El reporte concluyó que, si bien hubo incidencias con el proveedor de firma digital, estas no representaron un bloqueo insuperable, ya que otras 35 organizaciones políticas lograron completar sus inscripciones exitosamente bajo las mismas condiciones.

El colegiado también resaltó que el partido pudo haber optado por la presentación física de los documentos antes del cierre del plazo, una alternativa que otras agrupaciones utilizaron diligentemente ante dificultades técnicas.

Marisol Pérez Tello, horas antes de conocer esta decisión, había adelantado en declaraciones a Canal N que buscarían apelar este proceso ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no sin antes criticar que se requiera hacer un pago de más de S/ 114 mil para que todos los casos relacionados a Primero La Gente sean evaluados en segunda instancia.

“La secretaria general (del JNE) ha salido a decir ayer con claridad que no se preocupen, vayan a cada Jurado Electoral Especial (JEE) a decir lo que les ha pasado. Vamos a pedir el informe técnico y por segunda instancia, el JNE va a resolver. Lo que no dicen es que, para llegar a segunda instancia, tienes que pagar 2 mil soles por lista, tienes que pagar más de 114 mil soles para que ellos arreglen un problema que ellos han cometido”, dijo este miércoles. “Es una barrera democrática absurda porque, si tengo que pagar por un error mío, pago. Pero si tengo que apelar por un error tuyo, el atropello es doble”.