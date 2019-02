Expertos coinciden en que Sedapal debe contar con incentivos privados

El lunes de esta semana, el titular del Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento (MVCS), Javier Piqué, afirmó que el sector no estaba contemplando ninguna opción que fuera a implicar la privatización de Sedapal, empresa estatal que se encuentra en el ojo de la tormenta tras el aniego ocurrido en enero en San Juan de Lurigancho que afectó, aproximadamente, a 1.500 personas. Así, Piqué buscó zanjar una discusión de largo aliento en la que se han enfrascado quienes consideran inviable que la compañía de servicios de agua sea únicamente operada por el Estado, y quienes perciben riesgos de que un privado gestione el recurso o intervenga de cualquier manera.

El ministro ha precisado, en esa línea, que la única figura de reforma que contempla el MVCS es la reorganización completa de la entidad, liderada por una consultora argentina. “La empresa consultora que se ha contratado a propuesta del Banco Mundial tiene mucha experiencia y vamos a aprovecharla”, precisó a este Diario. Asimismo, adelantó que entre las modificaciones que se están contemplando está la reducción del número de gerencias de Sedapal, pasando de ocho a seis, con el objetivo de agilizar la administración de la empresa.

Expertos en el rubro criticaron, sin embargo, que las propuestas actuales ya han sido implementadas con anterioridad y el impacto no ha sido positivo. “No podemos esperar hacer un poco más de lo mismo y tener mejores resultados”, señaló Diego Macera, gerente general del IPE, que fue uno de los tres integrantes de una mesa redonda realizada por El Comercio y moderada por Giulio Valz-Gen, editor de esta sección, y Juan Carlos Odar, editor de Economía.

1. Los problemas estructurales que afectan la compañía y que hacen aún más retadora su gestión.



Milton von Hesse : Hay que ser justos en la crítica a Sedapal. Revisando indicadores de empresas en la región, es la empresa de saneamiento que tiene mejores prácticas en el Perú y, paradójicamente, estas son consideradas buenas prácticas a escala internacional. Sin embargo, el gran problema de Sedapal es su alta dependencia de la política. Hay una alta rotación en el directorio y en las gerencias, es una compañía que tiene cuatro veces más personal del que debería tener y cuenta con un sindicato muy politizado.



Diego Macera : Más allá de los contratistas, dentro de Sedapal tienes un manejo de los recursos humanos sumamente complejo. Además de sindicatos difíciles de manejar, hasta hace no mucho existía una figura de puestos heredables [si uno de los hijos de un alto mando de Sedapal posee las calificaciones para ocupar el puesto que ocupó su padre, él tiene la preferencia en la elección].



2. Los grandes problemas del acceso al agua en la ciudad de Lima.



Jaime Pinto : La fotografía de Lima es una de las más complicadas y la base sobre la cual se puede mejorar es enorme. En las zonas de la ciudad a las que no llega agua tienes a grupos que se enriquecen a costa de trasladar este recurso y que ganan un montón. Es indignante que sea esta población la que pague tres o cuatro veces más por el servicio y eso es parte de problema estructural de Sedapal. La empresa ha permitido que subsista un ambiente de poca transparencia y no tiene la capacidad para abordar este problema.



Diego Macera : Hay aspectos que trascienden a la gestión que puede hacer una EPS. Lima ha sido una ciudad que ha crecido sumamente desordenada. Mejorar la infraestructura de las EPS es un tema urgente si queremos dotar de agua las ciudades; pero en paralelo hay un trabajo pendiente de ordenamiento urbano.