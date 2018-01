La División de la Policía Judicial informó que no ha detenido a Edu Saettone porque aún no ha llegado a su despacho ninguna orden del Poder Judicial para capturarlo. El pasado 22 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de Lima dispuso que el conductor radial sea internado en una penal de Lima debido a que en el 2012 atropelló y causó la muerte de María Coronado, una madre de 69 años que esperaba una unidad de transporte público, en Surco. El accidente sucedió a las 6 a.m.



“Nos enteramos por las noticias de que Saettone debía ir a prisión. El Poder Judicial aún no ha remitido el documento solicitando la orden de captura, por eso no lo podemos detener, así son las normas, no depende de nosotros”, afirmó a este Diario un oficial de la División de la Policía Judicial, ubicada en Paseo Colón.

El área de prensa de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el fallo que establece la orden de captura contra Saettone fue remitido a la Cuarta Sala Penal de Reos Libres para que esta disponga a la policía su captura. Sin embargo, hasta el momento esta sala no ha derivado la orden de detención a la policía para que se inicie la búsqueda y captura.

Mientras tanto, en la casa de Saettone su mamá, Rosario Arróspide, volvió a insistir que su hijo se entregará a la justicia. "Él va a cumplir con la justicia. Va a asumir todo", dijo. El último domingo, Edu escribió en su cuenta de Facebook: "Gracias por tanto amor. Están en mi corazón. Donde sea que me siembren, floreceré".

El caso del conductor radial ha tenido varios fallos. En el 2014, el Poder Judicial dispuso que sea encarcelado por el atropello a Coronado, pero él decidió no respetar esa orden. Pasó a la clandestinidad por un año y fue declarado reo contumaz. Su suerte cambió en abril del 2017, cuando la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima estableció que la condena de cuatro años debía cumplirla en libertad y con algunas restricciones. Además, que podía volver a conducir un vehículo cuando termine su sentencia. La familia de la víctima presentó una queja a la Corte Suprema de Justicia de Lima y finalmente se dispuso que vaya a prisión.

En una entrevista en mayo del 2017 a este Diario dijo: “Si hay algo de lo que me arrepiento, es de no haber estado ahí para la familia [de la víctima] cuando me necesitaba. Quizá habría podido esclarecer todo y evitar que crean que soy un monstruo, que no lo soy”.