Uber: joven denuncia haber sido violada en taxi por aplicación

Una joven de 23 años denunció haber sido violada sexualmente por un taxista que pertenecía al servicio por aplicación Uber. Ella solicitó el taxi durante la madrugada del último domingo.



María Claudia Pecho decidió no ocultar su identidad para mostrar su caso. En diálogo con el canal de noticias ATV+, contó que esta agresión ocurrió cuando ella regresaba a su casa después de festejar el cumpleaños de una amiga.

Solicitó el servicio de la empresa Uber y la recogieron a la 01:15 a.m. Había tomado lo suficiente de licor como para regresar a su domicilio, pero en el vehículo perdió el conocimiento. Fue llevada a otro lugar.

“Despierto y veo a este hombre encima mío con los pantalones abajo. Yo también, con los pantalones abajo. Y me estaba tocando y luego me penetró”, dijo la joven en su denuncia. Contó que estuvo en shock y no mostró resistencia por temor a que el sujeto tenga un arma o la pueda herir. Luego, fue llevada a su domicilio.

Señaló que al principio la empresa Uber se negó a dar información sobre el taxista y esperó a tener un pedido policial. Es así que el sujeto identificado como Gianfranco Huaichao Ronto (27) fue finalmente detenido en la localidad de Jicamarca (Hurochirí).

La abogada, Rosario Sasieta, señaló a este Diario que, para dar el servicio, Huaichao Ronto usaba un vehículo modelo Kia Cerato con todas las lunas polarizadas, inclusive el parabrisas, lo cual es regulado por las normas de tránsito solo para ciertos casos. Por otro lado, la empresa Uber indicó al referido canal de noticias que la cuenta de Huaichao Ronto fue cancelada.