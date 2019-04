Incendio en Mesa Redonda: propietarios de inmuebles afectados solicitan apoyo

Las personas que se han visto afectadas por el incendio ocurrido este viernes en la zona comercial de Mesa Redonda, en el Centro de Lima, han solicitado ayuda luego de las pérdidas que han sufrido.

Algunos de los afectados que vivían cerca del almacén donde ocurrió el incendio dijeron que sus hogares no funcionaban como depósitos. Otros indicaron que algunos inmuebles era usados como tiendas, pero contaban con permisos.

“Esta era mi tienda, yo sí tenía permiso, tenía licencia. Mi tienda era de plásticos y todo lo he perdido”, informó uno de los afectados a Tv Perú.

“He perdido toda mi casa, los cuadernos de mi hija, sus zapatos del colegio, no tengo nada. En mi casa son tres familias. Por favor no nos boten de acá, que nos ayuden a reconstruir”, dijo uno de los damnificados.

“Yo vivía en el interior 1, hace más de 20 años vivía acá, nunca me ha pasado esto. Yo estaba en el Cerro San Cristóbal y cuando llegué me di cuenta. No me dejan entrar, quiero que me ayuden, tenía dinero guardado. Estoy esperando que terminen todo”, indicó Marco Ventura, propietario de uno de los inmuebles afectados.

El jefe territorial de los bomberos para Lima y Callao, Mario Casaretto, informó que aproximadamente 30 a 40 inmuebles han quedado afectados.

“Hemos contabilizado que 23 a 25 techos han colapsado, eso ha ocasionado que sea tedioso controlar el incendio porque el techo era a base de quincha y adobe. Calculamos que de 30 a 40 inmuebles se han visto afectados”, sostuvo para Canal N.



El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo esta mañana que la zona afectada había sido declarada como área de vivienda y no como depósito, lo que evidenciaría el grado de informalidad.

"Se ha visto que aquí, que esta zona declarada como zona de vivienda, en realidad eran almacenes. Entonces ese tema es informalidad, donde no se respeta el uso que el propio municipio da para las áreas construidas", dijo el presidente Vizcarra a Canal N.