Desde 2019, YouthCan! impacta positivamente a más de 2,570 jóvenes en el país. Esta labor sostenible se financia en gran medida a través de alianzas estratégicas.
Desde 2019, YouthCan! impacta positivamente a más de 2,570 jóvenes en el país. Esta labor sostenible se financia en gran medida a través de alianzas estratégicas.
Por Redacción EC

Obtener un empleo formal en el Perú se ha convertido en un obstáculo constante para miles de jóvenes. La exigencia de experiencia previa, sumado a la escasez de vacantes con beneficios de ley, mantienen a un porcentaje significativo de la población juvenil atrapado en la informalidad o el desempleo. Esta barrera de acceso afecta no solo sus ingresos económicos inmediatos, sino también su capacidad de construir un proyecto de vida autónomo y sostenible en el tiempo.

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