Obtener un empleo formal en el Perú se ha convertido en un obstáculo constante para miles de jóvenes. La exigencia de experiencia previa, sumado a la escasez de vacantes con beneficios de ley, mantienen a un porcentaje significativo de la población juvenil atrapado en la informalidad o el desempleo. Esta barrera de acceso afecta no solo sus ingresos económicos inmediatos, sino también su capacidad de construir un proyecto de vida autónomo y sostenible en el tiempo.

De acuerdo con la tercera edición del estudio de empleabilidad juvenil de Arcos Dorados, Medidas para mejorar la inserción laboral de los jóvenes en el Perú, la tasa de desempleo juvenil duplica a la de los adultos y el 73,2% de los jóvenes trabajadores permanece en la informalidad.

Además, según el INEI (EPEN 2026), su ingreso promedio mensual de un trabajador joven alcanza apenas los S/ 1,200, frente a los S/ 1,744 que percibe el promedio general de los trabajadores. Este panorama es aún más crítico para quienes crecieron sin cuidado familiar o en vulnerabilidad social, limitando severamente su desarrollo profesional.

“El desempleo y la informalidad afectan con mayor intensidad a quienes no cuentan con un entorno que los sostenga. Muchos de ellos han tenido que aprender a valerse por sí mismos antes de tiempo. Darles una oportunidad laboral no es un favor ni un acto de caridad; es reconocer su potencial, confiar en sus habilidades y abrirles una puerta real al mercado formal”, señala Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú.

YouthCan!: Una respuesta directa a las exigencias del mercado

Como parte de la solución a esta problemática, Aldeas Infantiles SOS Perú impulsa el programa YouthCan!, enfocándose en tres pilares prácticos: mentoría , capacitación e inserción laboral. La iniciativa fortalece desde el autoconocimiento y la elaboración de CV hasta la preparación para entrevistas, negociación laboral y el desarrollo de habilidades blandas como la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, aspectos altamente demandados por las empresas. Además, impulsa el emprendimiento y ha logrado que en el 2025, un total de 155 jóvenes se capaciten en esta área y 53 reciban el capital semilla (financiamiento inicial para poner en marcha sus negocios).

Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con el voluntariado corporativo, cuyos integrantes aportan con sus conocimientos y experiencias profesionales y personales, enriqueciendo los procesos formativos y contribuyendo al desarrollo de competencias de las y los participantes.

El impacto del programa se refleja en historias reales de superación como la de Mabel Jara, quien llegó a Aldeas Infantiles SOS de Chiclayo en el 2005, junto a sus hermanos tras atravesar difíciles desafíos familiares. A través de la iniciativa, potenció su liderazgo representando a la juventud en el Consejo Consultivo Nacional, estudió Psicología con Beca 18 y hoy realiza sus prácticas profesionales en el sector corporativo.

Desde 2019, YouthCan! impacta positivamente a más de 2,570 jóvenes en el país. Esta labor sostenible se financia en gran medida a través de alianzas estratégicas como el “Gran Día” de McDonald’s, jornada solidaria en la que el 100% de la venta de la Big Mac se destina a financiar talleres de capacitación, insumos y el acompañamiento técnico y socioemocional de jóvenes en nueve ciudades del Perú: Arequipa, Ayacucho, Callao, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Juliaca, Huancayo y Lima.

Este año, el “Gran Día” será el 27 de noviembre a nivel nacional y apuntará a contribuir con la meta de Aldeas Infantiles SOS de fortalecer las competencias y la formación de 310 jóvenes que han permanecido en nuestros programas de cuidado y protección para que puedan insertarse con éxito en el entorno productivo.