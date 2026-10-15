Tras más de 18 años de espera, familias piuranas avanzaron hacia la seguridad jurídica de sus viviendas como parte de una jornada en la que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) entregó 922 títulos de propiedad a familias de la región, beneficiando a más de 3,680 ciudadanos.
Tras más de 18 años de espera, familias piuranas avanzaron hacia la seguridad jurídica de sus viviendas como parte de una jornada en la que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) entregó 922 títulos de propiedad a familias de la región, beneficiando a más de 3,680 ciudadanos.
En el asentamiento humano Los Libertadores, en el distrito de Castilla, se entregaron los títulos a sus beneficiarios. En dicha zona, algunas familias ya avanzan con la construcción de sus viviendas mediante el programa Techo Propio, tras completar los procedimientos de formalización correspondientes.
La inscripción registral de sus predios constituye un aspecto relevante para acreditar la propiedad y continuar con sus proyectos habitacionales, de acuerdo con los requisitos aplicables a cada caso.
“Ha sido gratificante venir desde Lima especialmente para acompañar a la Oficina Zonal de Cofopri en Piura en esta entrega de más de 920 títulos de propiedad, sobre todo porque se trata de posesiones informales que ya han avanzado en el acceso al programa Techo Propio y que necesitan contar con el título de propiedad para consolidar esos avances”, refirió la directora ejecutiva de Cofopri, Cecilia Castro Torres, quien espera que este logro sea un modelo a seguir por otros asentamientos humanos de la región.
Durante las entregas de los documentos en Castilla, los beneficiarios compartieron la importancia de contar con el título de propiedad después de años de espera, al representar un respaldo jurídico para sus viviendas y una base para proyectar mejoras en sus hogares.
La titulación también llegó a Las Lomas
La intervención regional se extendió al distrito de Las Lomas, donde la entrega de títulos comenzó un día antes mediante visitas domiciliarias. Entre los sectores atendidos estuvieron Campo Santo, con 142 títulos; San Francisco de Yuscay, con 83; y Viviano Espinoza, con 55, además de otros sectores del distrito.
La jornada también comprendió la entrega de tres títulos para el sector Educación y uno para el sector Salud, destinados a formalizar predios vinculados con la prestación de servicios públicos. Entre las instituciones beneficiadas figuró la Institución Educativa Inicial San Francisco de Yuscay, creada en 2016, cuyo terreno obtuvo formalización mediante la inscripción correspondiente.
Con estas acciones, Cofopri continuó impulsando la formalización de la propiedad urbana en Piura, tanto para las familias que buscan consolidar la seguridad jurídica de sus viviendas como para las instituciones que requieren contar con predios formalizados para el desarrollo de sus actividades.
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