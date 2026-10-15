Tras más de 18 años de espera, más de 900 familias de Piura reciben títulos y avanzan con construcción de sus viviendas. (Foto: Cofopri)
Tras más de 18 años de espera, más de 900 familias de Piura reciben títulos y avanzan con construcción de sus viviendas. (Foto: Cofopri)
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Tras más de 18 años de espera, familias piuranas avanzaron hacia la seguridad jurídica de sus viviendas como parte de una jornada en la que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) entregó 922 títulos de propiedad a familias de la región, beneficiando a más de 3,680 ciudadanos.

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