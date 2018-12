Rector de la PUCP: “Nos vimos en la imposibilidad de cumplir la ley”

Marcial Rubio Correa, rector de la Universidad Católica del Perú (PUCP), reconoció que la administración de dicha casa de estudios no cumplió la ley con el cobro de moras a estudiantes por retrasos en el pago de pensiones.



En una entrevista con el programa Sin Pauta, Rubio aseguró que se tomó esa decisión debido al problema económico que atravesó la universidad tras las disputas legales con el Arzobispado de Lima.

“La universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”, aseguró.

La norma en mención es la Ley N° 29947 -Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en Institutos, Escuelas Superiores, Universidades y Escuelas de Posgrado Públicos y Privados, publicada en el 2012, cuyo artículo 2 establece que “la tasa de interés para las moras sobre pensiones no pagas no podrá superar la tasa de interés interbancario dispuesta por el Banco Central de Reserva del Perú”. La PUCP cobraba medio crédito y la cifra variaba entre 100 y casi 500 soles en pregrado, considerando las diversas escalas de pago.

De acuerdo al rector, desde febrero del año 2011 hasta diciembre de 2016, la PUCP no podía obtener créditos bancarios porque todos los inmuebles de la universidad estaban imposibilitados de ser usados como garantía de préstamo a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional.

“Yo como rector no podía condenar a la universidad a cerrar”, dijo para luego agregar que de no hacerlo tenía que subir las pensiones. No obstante aseguró que eran conscientes que de acumulaban una deuda con los alumnos porque “estábamos actuando sin cumplir la ley”.

Esta semana, luego de las protestas estudiantiles, la PUCP inició anunció que se realiza un proceso de devolución de dinero a los estudiantes por cobros desde el 2016. A los que pagaron la mora después del 2016 se les devolverá desde el 20 de diciembre.



Rubio señaló que el monto aproximado para devolver a los alumnos es 30 millones de soles por lo cobrado en los últimos ocho años.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Intelectual (Indecopi) abrió investigación preliminar tras la denuncia de cobros indebidos en dicha casa de estudios. Los resultados serán evaluados por la Comisión de Protección del Consumidor N° 3 que podría dar inicio a un procedimiento sancionador.

