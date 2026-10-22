SBN subastará 28 terrenos estatales en Lima, Áncash y Moquegua
SBN subastará 28 terrenos estatales en Lima, Áncash y Moquegua
Por Redacción EC

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), anunció la subasta pública de 28 terrenos estatales ubicados en Lima, Áncash y Moquegua, con el objetivo de atraer inversión privada, promover el desarrollo inmobiliario y dinamizar la economía de estas regiones.

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