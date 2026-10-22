SBN subastará 28 terrenos estatales en Lima, Áncash y Moquegua

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), anunció la subasta pública de 28 terrenos estatales ubicados en Lima, Áncash y Moquegua, con el objetivo de atraer inversión privada, promover el desarrollo inmobiliario y dinamizar la economía de estas regiones.

Como parte del segundo proceso de subasta del año, se pondrán a disposición trece terrenos en Barranca (Lima), diez en Casma (Áncash) y cinco en Moquegua. Los predios cuentan con extensiones que van desde los 7577 hasta los 536 640 metros cuadrados y presentan potencial para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, entre ellos, la construcción de viviendas.

Los precios base de los terrenos oscilan entre los US$ 14 mil y US$ 468 mil. Con esta iniciativa, el sector busca promover el aprovechamiento de los bienes del Estado y generar nuevas oportunidades de inversión que contribuyan al crecimiento económico regional.

Requisitos y fechas para participar en la subasta

Los interesados deberán presentar la documentación requerida en el sobre N.° 1 los días 19 y 20 de noviembre de 2026, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., en la sede de la SBN, ubicada en la calle Chinchón 890, San Isidro.

El acto público de subasta se realizará el 17 de diciembre de 2026, de manera presencial, en las instalaciones de la SBN. Asimismo, los ciudadanos podrán seguir el proceso como observadores a través de una videoconferencia, previo registro hasta el 16 de diciembre.

Las bases administrativas, la relación de predios y los requisitos para participar están disponibles en la página oficial de la SBN: https://web.sbn.gob.pe/subastas. Los interesados en participar como observadores podrán registrarse en https://subastapublica.sbn.gob.pe/registro.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda, a través de la SBN, impulsa una gestión eficiente del patrimonio estatal, facilitando su aprovechamiento para promover inversiones y nuevas oportunidades de desarrollo en el país.