La SBN recupera cerca de 14 mil metros cuadrados de terrenos estatales en Talara. .

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, recuperó dos predios de propiedad estatal con áreas de 8,188.19 m2 y 5,609.78 m2., ubicados al noreste de la ciudad de Los Órganos, a la altura del kilómetro 1155 de la carretera Panamericana Norte, margen derecha, distrito de Los Órganos, en la provincia de Talara, departamento de Piura.

La diligencia, considerada como un megaoperativo, se ejecutó de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú, representada a través de la División Policial de Sullana, Comisaría Sectorial Talara y Comisaría PNP Los Órganos.

Los predios fueron recuperados de manera pacífica y dentro del marco legal vigente, lográndose el retiro de las ocupaciones indebidas que se encontraban ilegalmente en los terrenos del Estado.

La diligencia se ejecutó en aplicación de los artículos 65 y 66 de la Ley N.º 30230 y del Decreto Legislativo N.º 1726, normas que facultan al Estado a recuperar de manera directa los predios de su propiedad cuando son invadidos u ocupados de manera ilegal.

Cabe señalar que los delitos de usurpación y tráfico ilícito de terrenos estatales se sancionan según el Código Penal vigente hasta con doce años de pena privativa de la libertad.

Dato

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es la entidad responsable de normar y supervisar la adquisición, disposición, administración y registro de predios estatales. Además, la SBN brinda capacitación y asesoría legal a las diversas entidades del sector público, asegurando el aprovechamiento óptimo de los bienes del Estado en beneficio de todos los peruanos.