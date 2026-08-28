La SBN recupera cerca de 14 mil metros cuadrados de terrenos estatales en Talara. .
La SBN recupera cerca de 14 mil metros cuadrados de terrenos estatales en Talara. .
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, recuperó dos predios de propiedad estatal con áreas de 8,188.19 m2 y 5,609.78 m2., ubicados al noreste de la ciudad de Los Órganos, a la altura del kilómetro 1155 de la carretera Panamericana Norte, margen derecha, distrito de Los Órganos, en la provincia de Talara, departamento de Piura.

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