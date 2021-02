Apenas una hora después de que la excanciller Elizabeth Astete admitiera que el escándalo de la vacunación en secreto había saltado de la expresidencia de Martín Vizcarra a más de un ministerio, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó el domingo en televisión que los beneficiarios de las dosis de Sinopharm eran más de los que se conocían. Para la mañana eran entre 15 y 20 funcionarios solo del Minsa. En la noche, se supo que en total eran 487 personas las vacunadas irregularmente. Esta es la lista completa de quienes recibieron las vacunas.

A las implicaciones legales y éticas para los involucrados, se suma la preocupación por posibles repercusiones en la negociación internacional con otros laboratorios. Hasta la fecha solo un millón de dosis de Sinopharm ha llegado al país y, aunque se habla de acuerdos con más empresas, ningún otro lote tiene fecha concreta de entrega.

En esa incertidumbre, todas las instancias del Gobierno han intentado enviar el mensaje de que el escándalo no afectará la inmunización iniciada hace una semana en el personal de salud. Un paso importante fue la designación de Allan Wagner como nuevo canciller, en reemplazo de Astete. En sus primeras declaraciones, el diplomático dijo que buscará “impulsar la adquisición de las vacunas necesarias para que toda la población sea vacunada prontamente, y al mismo tiempo continuar fortaleciendo la institucionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Por la noche, en entrevista a Canal N, agregó: “Mi trabajo principal en la cancillería será concretar los acuerdos que faltan”.

Allan Wagner juró como nuevo canciller, en reemplazó en el cargo a Elizabeth Astete, quien renunció tras confesar que se vacunó contra el COVID-19. (Foto: Presidencia del Perú)

El presidente Francisco Sagasti también ha asegurado que el plan de vacunación no se detendrá pese a los cambios a nivel de ministerios, y que su gestión se enfocará en “conducir y concluir las negociaciones para la llegada de más vacunas”.

Ayer, luego de una reunión convocada para abordar el tema, el Consejo de Estado emitió un comunicado en el que hizo un llamado a la unidad de fuerzas políticas y la población para “mantenerse a salvo de cualquier situación que pueda perjudicar los avances en el proceso de adquisición y aplicación de las vacunas”.

Dosis aseguradas

Lo cierto es que hasta el momento hay entregas confirmadas por 1′067.000 dosis de vacunas al país, como parte de acuerdos con Covax Facility y el laboratorio Pfizer. No tienen fechas exactas pero, de acuerdo con el Gobierno, estas llegarán hasta el mes de abril. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 contempla vacunar en tres fases a un total de 22,2 millones de personas. Para este fin se necesitaría por lo menos 44,4 millones de dosis (la mayoría de vacunas son de doble aplicación) para cubrir a la mayoría de peruanos.

Ayer, Ugarte adelantó que se negocian otras dos millones de vacunas de Sinopharm. Con este laboratorio hay un acuerdo por 38 millones dosis, cuya entrega en partes depende de contratos independientes. “Cada lote requiere una firma particular”, dijo en RPP. De acuerdo con él, la firma del contrato por este lote “está en curso” y la entrega sería marzo. Fuentes de El Comercio indicaron que existe un tercer acuerdo por 1 millón adicional para abril.

En medio de la crisis desatada, la Embajada de China en Perú señaló que no tiene las identidades de las personas vacunadas en el ensayo clínico realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, rechazó los términos de “vacunas de cortesía, donaciones o prebendas” sobre las dosis extras. La UPCH precisó el domingo que fueron 3.200 dosis “experimentales” las que llegaron al país para inocular al “equipo de investigación y otro personal involucrado al estudio”.

Reto de evitar la inestabilidad

Ante este escenario, Angela Uyen, asesora en políticas de salud en Médicos Sin Fronteras (MSF), considera que las negociaciones deben reflejar que no hay inestabilidad política porque esta impacta en la confianza del país ante los vendedores, en un contexto en el que las vacunas tienen alta demanda mundial. “No solo hay promesas de pago, también de recibir el bien y mantener un orden. La manera en que el Estado lo maneje puede afectar los resultados y la imagen de las mismas vacunas. La inestabilidad nunca es buen indicador”, dijo a El Comercio.

Flor de María Philipps, especialista en administración de salud y directora del MBA en Salud en UPC Escuela de Posgrado, agrega que las condiciones pactadas deberían continuar sin alteraciones porque se trata de negociaciones a nivel de gobiernos. “El principio es que las personas pasan y las instituciones quedan. Si se mueve algún agente en el Gobierno, no debería pasar nada porque el Ejecutivo pone a otro interlocutor tan válido como el anterior”, señaló a El Comercio.

Como ejemplo de las implicaciones de una crisis política, Philipps recordó lo ocurrido en noviembre pasado, cuando se vacó al expresidente Martín Vizcarra. “El cambio no fue un ministro sino el Presidente y todo su Gabinete, una situación de esta naturaleza no solo retrasa las negociaciones sino que desestabiliza porque no se sabe si el siguiente gobierno va a reconocer los actuados del gobierno saliente. Eso no pasa ahora”, opinó.

Por ello, Philpps considera un buen mensaje a nivel internacional la designación de Wagner. “Con estos dos nombramientos [junto a Oscar Ugarte] se debería proveer la estabilidad que suponíamos tener hasta hace unos días atrás. Hay que tener esperanza en esto.

Para Uyen, es indispensable recuperar la confianza también de la población porque lo ocurrido repercute en el proceso mismo de la inmunización. Hasta enero, casi la mitad de la población encuestada por El Comercio- Ipsos no estaba dispuesta a vacunarse, pero en el último sondeo el porcentaje de aceptación a la dosis subió a 59%. “La falta de transparencia siempre lleva incertidumbre. Cualquier punto no claro genera suspicacias y no es un buen momento para generar desconfianza en la vacunación en general”.

El tercer reto es evitar que el ensayo clínico de Sinopharm se vea afectado por las vacunación con dosis extras. Uyen indica que el Gobierno debe “aclarar la diferencia entre estas irregularidades y el ensayo clínico. Se tiene que dejar en claro que los resultados no se ponen en duda porque se puede generar suspicacias por el favoritismo”, finalizó.

Dosis al detalle

Según lo anunciado por el Minsa, la iniciativa global Covax Facility enviará 517 mil dosis de cuya llegaría sería entre fines de febrero y abril, como parte de un lote de 1′600.000 vacunas para el primer semestre de este año. La OMS ha confirmado que la cantidad del primer envío, aunque sin precisar el día de llegada. Además, hace una semana, ante el Congreso, Astete aseguró que Pfizer enviará 250 mil dosis en marzo y al menos 300 mil en abril. El acuerdo total con este laboratorio es 20 millones de dosis.

Con AstraZeneca hay un “contrato de compraventa anticipado” por 14′040.000 dosis, cuya fecha estimada de entrega es setiembre de 2021.

El último sábado, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que hay aseguradas un total de 48′240.000 de vacunas contra el coronavirus que llegarán durante todo el 2021. La primera ministra precisó que este es el resultado de los acuerdos cerrados con Sinopharm, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y el mecanismo Covax Facility.

