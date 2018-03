Su nombre completo es José Antonio Castro Mella, pero es conocido como Pepe Castro. Con 54 años de edad, este fotógrafo de profesión, comenzó su carrera "tarde", a los 40 años, y con ese tiempo en el medio ha conseguido hacerse un nombre en España, su país natal, retratando a 'celebrities' hasta ahora, en que comienza a cristalizar un proyecto que tiene como objetivo fotografiar a una serie de personajes, desconocidos o no, que trabajen a favor de la paz, y el mismo que termina con el retrato de un premio Nobel.

"Estaba en un momento de mi carrera en que todo estaba muy bien pero como que me faltaba algo que tuviera más peso social y como que solo hacer retratos me empezaba a cansar y me dicen, ¿no te has planteado retratar a un premio Nobel de la Paz? Es que vamos a hacerlos todos, respondí de inmediato y de ahí empezamos a construir la estructura de un proyecto que pretende ser algo más que el retrato. El premio Nobel es el punto final de estos viajes, es la excusa para construir alrededor de estos un mensaje de paz", cuenta el madrileño.

Bajo el nombre de "The Nobel Pax Portraits", Castro ya fotografió para este proyecto a dos premios Nobel de una lista de 31 personajes reconocidos con este galardón. Y en el camino se ha encontrado con personas comprometidas con la causa, y detrás de ellas, con historias que descubren, desde algún lugar del mundo, un mensaje de paz.

"Hace seis meses hicimos el retrato de Oscar Arias, el ex presidente de Costa Rica, la semana pasada el de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en unos días nos vamos a Buenos Aires para encontrarnos con Adolfo Pérez Esquivel. Conseguir que estos tres premios nos reciban en un mes, nos ha costado seis meses", revela Castro emocionado.

Sobre el tiempo que le tome concluir este proyecto, Pepe Castro no tiene una respuesta clara aunque se atreve a decir que será algo que no va acabar nunca.

"La figura del fotógrafo de guerra existe, un fotógrafo que va en busca de las actividades bélicas para documentarlas. En cambio la figura del fotógrafo de paz no existe que yo sepa... no solo tienen que ser premios Nobel, aparte que este se entrega todos los años así que siempre habrá un nuevo reto pero además de eso hay muchos más figuras que retratar, lo digo por el tipo de personas que yo me ido encontrando en el camino. Puede ser un religioso, un político, un deportista. Por desgracia, la paz no la vamos a conseguir así como así, de modo que siempre habrá causas, siempre habrá gente", agrega.

¿Qué es la paz para ti?

"Oscar Arias en el primer documental que hicimos, definió la paz como la ausencia de las condiciones de la guerra. Y si tuviera que definirla a nivel personal, te diría que la paz empieza en cada uno. Que estés en paz espiritual contigo, con cosas tan básicas como que tu hijo no sufra, que no existan a tu alrededor cosas que te afecten moralmente y que te duelan. Empieza en uno mismo".

¿La paz es una utopía?

"Yo creo que es una utopía. Si bien empieza en uno mismo, como tema universal yo creo que es una utopía. Desgraciadamente el ser humano, en su 90% es bueno, el 10% malo hacen tanto daño y tienen algunos tanto poder que sirven para que nunca exista una paz de verdad".

¿Cómo te ha cambiado a nivel personal este proyecto?

​"Esto va lento y ahora trabajo con otro sentido. Antes trabajaba con 'celebrities', viajaba, conocía gente maravillosa pero la gente que encuentro hoy es tan diferente, son gente con historias realmente interesantes. Me ha sido muy enriquecedor y hasta casi un año he dejado en un 90% mi actividad comercial por este proyecto. Diría que mi perspectiva ha cambiado. Todas esas historias te hacen cambiar la percepción. Ahora visito un país para conocer gente que me va a dejar un mensaje de paz".

¿Digamos que tu aporte con la causa es desde tu mirada de fotógrafo?

"Uno no puede generar condiciones de paz, ojala pudiera ganar una guerra pero si puedo desde la fotografía sembrar mi granito de arena, que bueno que así sea".

¿Qué personaje te gustaría fotografiar?

"Yo quiero fotografiar a todos los que veo. Muchos me dicen que quizás Obama, que está en la lista pero que dejaré para más adelante. Pero si tengo que decir un nombre sería el Dalái Lama, por ejemplo. O a Keith Richard que tiene la fama de chico malo pero el otro día que vi un documental sobre él vi que era más bueno que el pan".

¿Y del Perú, tienes un nombre en mente?

"Sí, a Máxima Vicuña. Sé que nos tomaría un tiempo hacerlo pero ya está en la agenda de los pendientes".

Castro era empresario hotelero hasta que a los 40 años decidió seguir su pasión por la fotografía y tumbar las barreras de la edad, entre muchos otros prejuicios sociales; y dejarse llevar por un tema que era una constante en sus imágenes: la mirada de las personas.

Y esta vez, bastante lejos del mundo de los 'celebrities', este "The Peace Shooter", apelativo que paradójicamente va adoptando Castro en el contexto de este proyecto, este va viajando por el mundo, cámara en mano, buscando encontrar en algún lugar de él, gente comprometida con la paz.

"Cierra los ojos y piensa en algo bonito. Cierra los ojos y sueña con nosotros un mundo de paz", es una frase que les repite Pepe Castro a sus retratados al final de cada sesión. ¿Lo hacemos?

DATO

Pepe Castro se encuentra por estos días en Lima. El fotógrafo español vino a impartir un par de talleres, entre ellos, uno de retrato. Su próxima parada es Buenos Aires. Puedes revisar todo lo relacionado con "The Nobel Pax Portraits" en este link.