"Avengers: Endgame": el inesperado reencuentro que se quedará en nuestra imaginación | SPOILERS

"Avengers: Endgame" presentó una conclusión al viaje de varios héroes en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero también dejó implícito un reencuentro que tiene como protagonista a Steve Rogers (Chris Evans) y a otro personaje que conocimos originalmente en "Captain America: The First Avenger" (2011).

Y no, no hablo de la agente Peggy Carter (Hayley Atwell).

En los minutos finales de "Endgame", Steve viaja en el tiempo para regresar las Gemas del Infinito a sus ubicaciones originales. Él tiene que regresar a la Batalla de Nueva York para darle el Ojo de Agamotto a The Ancient One, dejar la Gema de la Mente en el cetro de Loki; etc.

También se entiende que volverá al planeta Vormir a devolver la Gema del Alma... planeta donde, suponemos, encuentra al villano Johann Schmidt, más conocido como Red Skull.

Responsable de la muerte del doctor Abraham Erskine, además de que sus intenciones bélicas hicieran que Steve termine congelado por décadas; Red Skull está entre aquellos villanos interpretados por un buen actor (Hugo Weaving), pero mal aprovechados por Marvel Studios. De hecho, sus escenas más interesantes llegan recién en "Infinity War", donde fue interpretado por Ross Marquand.

No hay evidencia de que Red Skull siga en Vormir después de que la Gema del Alma fuese retirada por Hawkeye, tampoco de lo que hizo exactamente Steve para depositar allí el peligroso tesoro. ¿Cómo habría ocurrido un encuentro de ambos personajes?

Difícil saberlo, no por Steve, cuya honorabilidad lo frenaría de atacar a alguien ya vencido y que no representa una amenaza; sino por Schmidt. Como guardián de la gema tiene una actitud distante, desprovista de la ambición y crueldad que le conocimos originalmente.

Esta es la clase de escenas que funcionan mejor en la imaginación de lo que jamás funcionarían en la pantalla, al menos no con la conclusión recibida por Steve Rogers; donde apenas y hay tiempo para verlo junto a Peggy. Si no hubo tiempo para ella, ¿por qué debería haberlo para un villano?