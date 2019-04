"Avengers: Endgame": ¿quién es Ivan y qué significa para Black Widow?

"Avengers: Endgame" se estrenó en medio de una gran expectativa de parte de todos los seguidores del trabajo de Marvel Studios. La última película de los 'Vengadores' ya ha roto el récord de ser el estreno con más éxito en su primer fin de semana de toda la historia del cine.

El filme, más allá de presentar el gran final para algunos de sus héroes más icónicos, también ha revelado ciertos datos de los mismos que nunca antes los fans se hubieran imaginado preguntar.

Ante esto, las nuevas respuestas también han generado otro tipo de incógnitas, que son muy poco probables que Marvel Studios responda en futuras producciones. Sin embargo, los cómics de la compañía madre podrían revelar algunos datos interesantes para despejar estas dudas.

¡Atención! Más adelante habrá spoilers de "Avengers: Endgame", ya sea de su trama o hechos importantes que acontecieron dentro de la última película de Marvel Studios.

¿Quién es Ivan y por qué es tan importante para Black Widow?

Ivan Petrovich habría rescatado a Natasha cuando era tan solo una niña (Foto: Marvel Comics) Ivan Petrovich habría rescatado a Natasha cuando era tan solo una niña (Foto: Marvel Comics)

"Avengers: Endgame" presenta a los héroes restantes luego del chasquido de Thanos reunidos una última vez para intentar un plan desesperado. El mismo consiste en regresar al pasado para conseguir las Gemas del Infinito, usarlas en el presente y así recuperar a todos los desaparecidos por el famoso 'snap' de Thanos.

Por ello, se dividieron en equipos para realizar este plan. Natasha Romanoff y Clint Barton fueron juntos al planeta Vormir, con la única información que tenían al respecto de que Thanos entró a ese planeta con Gamora y que se marchó solo, con la Gema del Alma.

Al aterrizar, ellos fueron bienvenidos por Red Skull, el mismo que participó durante la búsqueda del Titán Loco en "Avengers: Infinity War". Ambos Vengadores se ponen en guardia para comenzar una batalla, pero él solo atina a decirles sus nombres y herencias. Para Black Widow, ella fue presentada como "Natasha, hija de Ivan".

Ambos se detienen y escuchan del guardián de la gema que uno de los dos deberá sacrificarse para que el otro consiga el poderoso artefacto. Hawkeye cuestiona esta revelación alegando que cualquiera podría encontrar el nombre de sus padres, pero para Natasha estaba claro: ni siquiera ella sabía el nombre de su padre.

¿Quién es Ivan?

En los cómics, Ivan Petrovich es el nombre del soldado que rescata a Natasha cuando es una bebé y quien eventualmente la alista en el programa de 'Black Widow Ops'. Con el tiempo, ambos se convierten en poderosos aliados y ella viaja por todo el mundo como una súperespía y heroína.

Por otro lado, "Black Widow: Deadly Origin" complica un poco las cosas al revelar que Ivan comienza a tener sentimientos románticos hacia Natasha. Esto lo lleva a la locura, se convierte en una especie de monstruo cyborg y Black Widow tiene que matarlo para evitar que destruya el mundo.

Ivan Petrovich Bezukhov se convirtió en un cyborg asesino para poder destruir el mundo (Foto: Marvel Comics) Ivan Petrovich Bezukhov se convirtió en un ciborg asesino para poder destruir el mundo (Foto: Marvel Comics)

Por todo esto, no es sorpresa que Natasha sea reconocida como la "hija de Ivan", ya que fue lo mismo que pasó con Gamora que fue llamada "hija de Thanos". Sin embargo, no deja de ser sorprendente cómo la vengadora no tenía ni idea de cómo se llamaba su padre, revelando la relación que ambos tuvieron en la historia del MCU.

Existe todavía la posibilidad de que el árbol familiar de Natasha sea explorado más adelante, en la nueva película de Black Widow. Los fans más observadores han apuntado a que habría un giro en su historia original para que Ivan sea su padre biológico real, o también podría ser un recuerdo borrado por el programa 'Black Widow Ops'.