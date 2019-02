BAFTA 2019: Alfonso Cuarón gana como Mejor director por "Roma"

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión le otorgó esta noche un BAFTA al mexicano Alfonso Cuarón como Mejor director por "Roma".

Cuarón, de 57 años y que ya se alzó con ese mismo galardón en 2014 por "Gravity", competía con Pawel Pawlikowski ("Cold War"), Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite") y Bradly Cooper ("A Star is Born").



El director se fundió en un abrazo cuando subió al escenario con su compatriota y amiga Salma Hayek, la encargada de entregar el galardón, antes de dar sus agradecimientos.



Cuarón reconoció que no habría podido "hacer mucho" sin las increíbles actuaciones de Mariana de Tavira y de Yalitza Aparicio y afirmó sentirse "muy emocionado" de que la película haya tenido el recibimiento que ha tenido.



El largometraje por el que ha conseguido la segunda máscara de dirección de su carrera es una oda a su infancia en el barrio de Roma, de donde toma el nombre la producción, en Ciudad de México.



Tomando como protagonista a la mujer que le cuidó de pequeño a él y a sus hermanos, interpretada por la debutante Yalitza Aparicio, Cuarón hace un retrato bello e intimista del México de los años setenta y de su propia familia.



Este premio apunta a que Alfonso Cuarón también se llevará el Óscar. En 2014 consiguió el doblete por "Gravity" y tras él repitieron ambos premios Guillermo del Toro, el año pasado por "The shape of water", y Alejandro González Iñárritu, en 2016, por "The revenant" ("El renacido").



Agencia EFE.