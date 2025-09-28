“El propósito de ‘Los indomables’ es curar el alma dañada de los indígenas”

Al representar en la ficción una causa libertadora, de oposición hacia un sistema opresor, siempre está la tentación de mostrar a los rebeldes como héroes. “Los indomables” de Tito Catacora no se deja llevar por esa corriente. La película, presentada originalmente en el Festival de Cine de Lima 2024 y que recién llega a salas comerciales esta semana, es un acto de resistencia a las narrativas usuales. Es la historia de un pueblo sometido donde ambos bandos cometen crímenes de guerra.

“Los indomables” sigue a Sapa Inca (Edwin Riva), líder de origen aimara que a fines del siglo XVIII se rebela contra el sometimiento español en el Perú. Lo acompaña su esposa, Gregoria (Maribet Berrocal), una mujer decidida a combatir. Sapa Inca es el término con el que se conocía al gobernante absoluto del imperio incaico, no fue el nombre de un rebelde en el período de tiempo en el que se ambienta la cinta. El personaje en cambio es una amalgama de varios líderes revolucionarios de la vida real, como Túpac Katari, Pedro Vilcapaza y el mismo Túpac Amaru; todos ellos fueron descuartizados por los españoles.

Precisamente la cinta tiene una escena donde Reynaldo Arenas interpreta a Túpac Amaru; el primer actor retoma el rol que interpretó hace 41 años en la película dirigida por Federico García. “Cuando he visto su primera película, cuando lo representa, me ha conmovido el alma y pienso que su figura está ahí, que de repente Túpac Amaru no está no está desaparecido, sino que está vivo, existe”, sostuvo el cineasta en entrevista con El Comercio.

Tito Catacora filmó “Los indomables” con un guion escrito por Óscar Catacora, su sobrino y cineasta que falleció en 2021. La cinta presentó desafíos logísticos, como recrear una copiosa lluvia e incluso una batalla a campo abierto. La película es distinta en fondo y forma al anterior estreno del cineasta, “Yana-Wara” (2024).

Catacora considera a Edwin Riva, el protagonista, su “actor fetiche”. Originalmente la película iba a tener un protagonista boliviano, pero esto no de concretó. Riva había hecho dirección de sonido en “Wiñaypacha” y “Pakucha”, además de actuar en “Yana-Wara”; tenía las cualidades para el personaje y encima hablaba aimara, requisito indispensable. Aún así el director considera que este rol es difícil de interpretar, pues su rebelde tiene un lado humano y otro no tanto. Porque Sapa Inca también es un sanguinario, como muestran varias escenas. Una en particular se desarrolla en una iglesia y muestra que de los libertadores también nace la crueldad.

Catacora cuenta que su película no busca mostrar una idealización del rebelde, tiene otra intención. “El propósito de ‘Los indomables’ es curar el alma dañada de los indígenas, porque lamentablemente desde la llegada de Cristóbal Colón, se ha cometido una serie de atrocidades ― genocidio, holocausto― hasta el día de hoy. Entonces, es lo que queremos revertir. No siempre el indígena va a estar de rodillas frente al opresor, sino que cuando provocas, reacciona”, dijo.

¿Es “Los indomables” un ejercicio de justicia para el indígena peruano? “Exactamente. Queremos destacar también la participación del poblador originario, del indígena, hasta inclusive para la independencia del Perú. [La historia] nos deja a entender que la independencia vino del sur [San Martín] y del norte [Bolívar] y así la hemos conseguido. Pero no se menciona cuán importante ha sido el trabajo de los mismos poblados nativos, mientras que los criollos eran parte prácticamente de la colonia”, sostuvo Catacora.