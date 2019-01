“Ghostbusters”: Jason Reitman dirigirá la nueva película

El cineasta canadiense Jason Reitman, quien saltó a la fama con la película "Juno" (2007), dirigirá la continuación de la saga "Ghostbusters", la cual se estrenará en el año 2020, según informó Entertainment Weekly.

Jason Reitman, quien coescribió el guión con Gil Kenan, seguirá la historia de "Ghostbusters" (1984) y "Ghostbusters II" (1989), las cuales fueron dirigidas por Ivan Reitman, su padre.

Asimismo, el ‘remake’ femenino de la película del 2016, la cual protagonizó Kate McKinnon, Leslie Jones, Kristen Wiig y Melissa McCarthy, no tendrá ninguna conexión.

"Este es el siguiente capítulo de una franquicia original. No es un 'reboot' (un nuevo comienzo de una saga). Lo que pasó en los años 80, pasó en los años 80, y esta se enmarca en el presente", explicó.

La nueva película de “Ghostbusters” aún no cuenta con actores confirmados y no está claro si alguno de los miembros originales regresará.

Con el protagonismo de actores como Bill Murray, Dan Aykroyd o Sigourney Weaver, "Ghostbusters" narraba las alocadas y paranormales aventuras de un singular equipo dedicado a atrapar espíritus y fantasmas en Nueva York.

Jason Reitman, tiene una notable filmografía con cintas como "Thank You for Smoking" (2005) y "Up in the Air" (2009). El año pasado estrenó "Tully", película que contó con Charlize Theron como protagonista; y "The Front Runner", con Hugh Jackman.

(Fuente: EFE)