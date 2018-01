Mary J. Blige sigue acostumbrándose a la idea de ser una nominada al Oscar por partida doble.

La nueve veces galardonada con el Grammy fue nominada a dos Premios de la Academia el martes en las categorías de mejor actriz de reparto y canción original por "Mudbound".

Mary J. Blige dijo que pasó la mañana “gritando y a punto de llorar”. La artista de 47 años calificó las nominaciones de los Oscar como algo hermoso.

"Esto es nuevo, la nominación de actriz, y es hermoso, es realmente especial”, dijo. “Al igual que la canción porque es algo que amo hacer. Amo cantar y es algo que he hecho por mucho tiempo que es especial para mí, y los Oscar lo han reconocido, así que todo es especial”.

SOBRE SU ROL

Dirigida y coescrita por Dee Rees, quien fue nominada el martes a mejor guion adaptado, "Mudbound" es una historia sobre dos familias que se desarrolla en el sur de Estados Unidos de la posguerra. Blige interpreta a Florence Jackson, la esposa de un aparcero que se convierte en una amiga inesperada y aliada de la esposa del propietario de la finca, interpretada por Carey Mulligan.

Tráiler de "Mudbound". (Fuente: Netflix)

Mary J. Blige dijo que hacer el papel de Florence le dio una nueva dimensión a su vida, incluso después de que terminó la producción.

“Me llevo a Florence conmigo y llevo todas las experiencias y la emoción conmigo”, dijo Blige. "Pero no me molesta porque Florence es una mujer hermosa, poderosa y segura y me dio mucha seguridad y fortaleza con mis problemas, mis pruebas que estaba pasando en el momento”.

Su personaje, dijo Blige, es como una canción.

“Ha inspirado todo un nuevo lado de mí”, dijo Blige. "Un yo más profundo, una seguridad más profunda en la que no tengo que depender de muchas cosas, cosas que el mundo usa o dice que te hacen hermosa. Florece es una mujer sencilla y hermosa y eso es una canción en sí mismo”.

CANCIÓN PRINCIPAL

La pieza original de Blige para la película, "Mighty River", escrita con Raphael Saadiq y Taura Stinson, suena con los créditos de la película.

"Mudbound" también hizo historia con su nominación para la directora de cinematografía Rachel Morrison, la primera mujer en ser considerada para esa categoría.

Blige dijo que trabajar con Rees y Morrison en la película “hizo mi vida

"(Dee) me dio nueva vida con Florence y me dio la confianza para interpretar este personaje", dijo la cantante. "Y Rachel fue simplemente increíble, ver estas mujeres cada día en el set, era tan refrescante, todo un gozo, simplemente bello”.

(Fuente: AP)