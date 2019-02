Oscar 2019: "Spider-Man: Into the Spider-Verse" es la Mejor película de animación

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" se coronó como la Mejor película de animación en la noche de los Oscar 2019. Esta cinta dirigida por Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr. y Rodney Rothman conquistó con sus efectos especiales y guión a los miembros de la Academia de Hollywood.



La película venció a "Incredibles 2", "Isle of Dogs", "Mirai" y "Ralph Breaks the Internet" en la categoría que fue creada en el 2002.



Esta categoría no tiene ni dos décadas de creada. Y en su mayoría ha sido nominada por Pixar y Walt Disney Pictures a lo largo de los años.



"Spiderman: Into The Spider-Verse" - tráiler. (Video: Sony Pictures)

En el 2018, la emotiva cinta "Coco" de Pixar y Walt Disney Pictures fue la triunfadora. Un año antes, "Zootopia" de Walt Disney Pictures se llevó premio; y un año anterior fue "Intensa Mente", nuevamente, de Pixar y Walt Disney Pictures.



Antes del 2002, solo se había entregado dos premios especiales por ser una innovación en el campo del cine a Walt Disney por "Snow White and the Seven Dwarfs" en 1938, y a John Lasseter por "Toy Story" en 1995.