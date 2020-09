Conforme a los criterios de Saber más

De la inacabable fuente de propiedades que es “Sherlock Holmes” aparece una nueva vuelta de tuerca a la fórmula del detective más famoso de la historia, esta vez enfocándose en su hermana menor.

La película, que se estrenó este 23 de septiembre, se basa en el primer libro de la serie de novelas “Las aventuras de Enola Holmes” por la autora estadounidense Nancy Springer, poniéndonos en los zapatos de la joven detective, interpretada por la estrella de “Stranger Things” Millie Bobby Brown, quien abandona su cómoda existencia en búsqueda de su madre desaparecida (Helena Bonham Carter).

Criada alejada de la sociedad victoriana para ser una mujer independiente por su progenitora, la misión de Enola se ve obstaculizada por su dos distantes hermanos mayores, el controlador Mycroft (Sam Clafflin), quien ve en la libre de espíritu Enola un peligro para su reputación y quiere volverla en una ‘señorita educada’, así como el famoso detective Sherlock -Henry Cavill en quizás la versión más deportiva del personaje-, quien inicialmente parece reacio a formar lazos familiares, pero pronto queda intrigado por la inteligencia demostrada por su hermana.

La tensión familiar entre Enola (Millie Bobby Brown) y sus hermanos Sherlock (Henry Cavill) y Mycroft (Sam Claflin) es una de las principales tensiones de la cinta. (Foto: Alex Bailey/Netflix vía AP)

Sin lugar a duda el principal atractivo de la cinta es el elenco, con Millie Bobby Brown destacando como el personaje titular. Aquellos que están más acostumbrados a verla en el papel de Eleven en “Stranger Things” disfrutarán de otra cara de la joven intérprete, quien se muestra cómoda como la vibrante aunque vulnerable joven, cuyo mundo interior es explorado a profundidad mediante frecuentes irrupciones a la cuarta pared de manera similar a las de la serie “Fleabag” de Phoebe Waller-Bridge.

Mientras tanto Cavill hace menos apariciones en la película, pero sus escenas están llenas del carisma que le parece ser tan natural como actor. Y aunque intenta presentar el estoicismo por el que se conoce al personaje de Sherlock Holmes, de tanto en tanto deja salir muestras del aprecio y orgullo que empieza a sentir por su hermana pequeña. Curiosamente, fueron estas muestras de emoción las que llevaron a que Netflix fuera demandado por los herederos de Conan Doyle bajo el argumento que el personaje solo empezó a mostrar emociones en las últimas 10 historias de su saga, los cuales todavía no están en dominio público.

En la película dos misterios se entrecruzan: la ya mencionada desaparición de la matriarca Holmes y el aparente intento de asesinato del joven aristócrata Lord Tewskbury (Louis Partridge), quien accidentalmente se convierte en el compañero de viaje de Enola. Ninguno de estas intrigas son muy complicadas, ni satisfacerá a los puristas de Sherlock Holmes, pudiéndose ser resueltos fácilmente.

Escena de "Enola Holmes" con Louis Partridge (izquierda) y Millie Bobby Brown. (Foto: Alex Bailey/Netflix vía AP)

Tampoco agradará a aquellos que buscan exactitud histórica sobre la era victoriana. “Enola Holmes” puede estar ambientada en esta época, pero solo utiliza este contexto para contar una historia moderna y profundamente feminista de la importancia para una persona, en especial para las mujeres, de encontrar su propio camino a pesar de las presiones sociales.

Este importante mensaje podría arruinar la cinta si es puesto de manera demasiado invasiva, pero afortunadamente es tratado con el suficiente cuidado como para quedarse en el espectador sin abrumarlo ni dejar que se convierta en el único propósito del filme. Quizás una de las mejores escenas del filme ocurre entre Sherlock Holmes y Edith (Susie Wokoma), una trabajadora de una pastelería que también sirve como instructora de artes marciales para mujeres. El detective, que está detrás de las dos mujeres de su vida, la cuestiona la razón por la cual se han metido en tantas “travesuras”, pero es resondrado por su interlocutora quien le señala que nunca lo entenderá “porque no sabes lo que es no tener poder” y le critica por su aparente aversión a la política, la que señala no es “porque es aburrida” sino por su falta de interés de “cambiar un mundo que le resulta cómodo”.

Escena de la película "Enola Holmes" con Millie Bobby Brown (izquierda) y Henry Cavill. (Foto: Alex Bailey/Netflix vía AP)

CONCLUSIÓN

“Enola Holmes” es un interesante cambio en el terreno familiar de “Sherlock Holmes” que agradará tanto a grandes y chicos. Sin ser una película revolucionaria presenta un buen inicio para lo que podría ser una nueva franquicia. Y aunque estas esperanzas quizás nunca se cumplan debido al contexto actual y su inusual salida en los servicios de streaming, la película al menos vale dos horas de tu tiempo.

LA FICHA

Título original: “Enola Holmes”

Género: Acción, misterio.

País y año: Inglaterra, 2020.

Directores: Harry Bradbeer.

Reparto: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter

Calificación: ★★★1/2.

