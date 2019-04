Gilberto Santa Rosa: "El cover siempre va a funcionar"

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa visitó al Perú para promocionar el show que brindará el próximo 1 de junio en el anfiteatro del Parque de la Exposición.



Gilberto, vuelves a Perú pero ahora con un show de salsa sinfónica.

Sí, este es un formato que nació en Puerto Rico para el año 95, hemos podido llevarlo a diferentes lugares. Es la primera vez que venimos al Perú, es un concierto muy interesante porque es revestir la música, el repertorio que ustedes conocen de mi parte, con una sonoridad totalmente diferente, muy rica por la cantidad de instrumentos que hay ahí.

¿Entonces imagino que es un show para estar sentado ?

Se van a tener que quedar sentados (concierto es en el anfiteatro del Parque de la Exposición), pero no. Es un show concierto muy interesante. Es una orquesta sinfónica que también va a tener su timba y su bongo, no es puro clásico.

Hiciste una colaboración con los peruanos de Acarey...

Sí, muy amable el amigo Reynier (líder del septeto) y sus muchachos. Les recomiendo no solo esta canción que se llama “Enamórate bailando” sino el disco entero espectacular que hicieron los muchachos, así que diviértanse escuchándolo, tengo entendido que ellos son los artistas invitados de este concierto, así que vamos a tener un estreno mundial de esa canción ese día.



El Septeto Acarey se caracteriza por tener temas originales, algo que en nuestro país aún no se da tanto. ¿Qué opinas de los artistas que necesitan cantar covers para destacarse?

Los covers son un fenómeno de la vida entera. Para los años 80 y 90 que la salsa se tornó en la salsa erótica, que no era otra cosa que covers, baladas en salsa, por eso yo pienso que el cover siempre va a funcionar. Lo ideal es siempre hacer material original, creo que los muchachos en Perú tienen talento para hacerlo. Da más trabajo, pero también mas satisfacción, tienes un éxito que es tuyo, que nadie te va a decir que es del cantante fulano o sultano. El camino es más corto cuando la gente ya conoce la canción, pero el consejo que doy, sin querer ofender, es que primero, sea original. Y si van a hacer un cover, que sea una versión de una canción en otro género que usted pueda volver algo diferente y refrescante.



Una frase que usted decía es que se especializó en cantar cosas que a los hombres les cuesta decir

Yo lo dije broma pero creo que es serio, soy un cantante feminista. Hay gente que se le hace difícil expresar sentimientos y los latinos tenemos la buena costumbre de hablar con música. A veces un mensaje directo es mas difícil, entonces lo que hacemos es dedicar canciones porque hay alguien que dijo lo que queríamos decir. Lo que al principio quizá fue una cosa fortuita ahora lo hago con premeditación y alevosía (sonríe), ahora busco la canción que te va a tocar la fibra del corazón.



¿Se ha familiarizado ya con las plataformas digitales y cómo se reproduce la música hoy en día?

Sí, he ido poco a poco entendiendo cosas, soy un elemento del siglo pasado. Cuando yo insistí en hacer este disco (“En buena compañía”, junto a avíctor García), la gente que estaba envuelta me decía: ‘Gilberto, eso ya no se usa’, pero yo decía ‘ok, pero todavía hay gente que quiere tener un disco en la mano y quiero reproducirlo en su carro’. Otra sorpresa grande para mí fue que en Estados Unidos alquilé un carro, y ahora resulta que los carros no tienen ni eso, no tienen donde tocar un disco. Todo ese tipo de cambios son divertidos, pero también es retante porque uno viene de otra tradición, pero no hay duda de que el mercado del disco como tal sí se murió.







¿Que no falta en la música que escucha?

Yo escucho de todo un poquito, tengo preferencia por este tipo de música y gente que llegó antes que yo. Un playlist mío es un poco complicado, hay de todo un poquito. El Gran Combo no puede faltar, en todas sus épocas, me gusta mucho la música de Sinatra, cantantes como Tony Bennet, Sammy Davis Jr. La nueva onda que trajo Michael Bubble. De ese tipo de música, hay una cantautora puertorriqueña que a mí me encanta que siempre está y se llama Kany García. Por ahí también puedo escuchar a Anita Rosario, me encantan los valses peruanos no porque esté aquí sentado sino porque es verdad. Eva Ayllon me encanta, yo puedo estar todo el día escuchándola.



Hablaba del bolero como su primer amor, el género en el que inició, pero es difícil encontrar nuevos artistas que canten bolero ¿Es de la idea de que los géneros perduran en el tiempo o van desapareciendo?

Yo creo que van evolucionando, hay algunos que murieron ya, pero también hay un relevo, pero no siempre ese relevo es masivo. Por ejemplo, yo acabo de hacer una colaboración con una artista mexicana que se llama Aranza, ella canta boleros, exquisita, muchacha joven, pero no creo que haya muchas Aranzas, se convierte en un género que es cultivado por grupos pequeños, van evolucionando. Tú te vas a lo que es la clasificación de la música. Fíjate lo que era música tropical hace diez o quince años, mira lo que es música tropical ahora. Así que yo pienso que eso pasa, puede que un género u otro puedan desaparecer, pero la mayoría de género genuino, que tienen raíces, van evolucionando y hay un sector que es más purista que lo mantiene, pero es más pequeño.



¿Corresponde a un fin comercial o cómo lo ve?

La música popular se mueve con la gente, el asunto comercial tiene que ver, pero el asunto comercial no es otra cosa que la mayoría apoyando algo. Cuando la gente empieza a hacer un tipo de música y empieza a vender hits, descargas, views, empiezan a llenar conciertos, hay una aceptación mayoritaria en la gente. Me pasó, tengo que hablar de mi caso, cuando empecé a hacer música como solista la música que era muy popular era la salsa erótica y yo nunca me encontré dentro de eso, entonces creé para mí un sonido y una manera de expresar más romántica y de momento la gente prefirió ese camino, por eso estamos aquí. Para concluir tengo que decirte que cuando algo es genuino es cuando dura, mira mucha gente que puede tener un éxito que la pegó, pero seguramente no tiene más ninguno porque no son auténticos.