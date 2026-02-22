Horóscopo de hoy, 22 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Horóscopo de HOY, domingo 22 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: estará sensible a lo que pasa en el entorno y descubrirá a alguien que le resulta irresistible. Salud: los hombros se aliviarán. Sorpresa: compromiso incumplido.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: momento para retomar o iniciar un necesario diálogo y mejorar aquello que impide la armonía. Salud: una dolencia cederá. Sorpresa: encuentro interrumpido.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: estará tan susceptible como para no escuchar críticas. Una pausa ayudará para evitar roces. Salud: caminar le hará bien. Sorpresa: señal de estabilidad.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: la falta de iniciativas creará rutinas que no ayudarán a renovar la vida diaria de la pareja. Salud: decidirá mejorar la dieta. Sorpresa: misterio revelado.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: algunos roces harán visible un conflicto que cree resuelto, pero tomará el control para escuchar. Salud: examen de vista estará bien. Sorpresa: irritante ambigüedad.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: momentos de imaginación renovarán la pareja y la harán disfrutar de un nuevo comienzo. Salud: las últimas molestias mejoran. Sorpresa: llega inesperada visita.
LIBRA (setiembre 23-octubre 22)
Amor: la vida social intensa funciona como excusa para no dialogar, cuidado, o algo se romperá. Salud: los nervios se calmarán. Sorpresa: alguien querrá ayudar.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: cierto desencanto le hará creer que el deseo no fluye, pero el corazón dirá otra cosa. Salud: dormirá mejor cada noche. Sorpresa: halagos inesperados.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: sentirá atracción por dos personas con personalidades opuestas, pero elegirá con acierto. Salud: necesario hidratarse bien. Sorpresa: una ex pareja se acercará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: el manejo del dinero provocará roces en la relación, pero hallará cómo equilibrarlo. Salud: iniciará un divertido deporte. Sorpresa: un amigo se despedirá.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: será buena idea retomar temas postergados de la pareja y la armonía crecerá. Salud: una consulta será un alivio. Sorpresa: llega esperado beneficio.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: su encanto será notado más de lo que cree en su entorno, por eso, alguien quedará impactado. Salud: cuidará bien de la piel. Sorpresa: alegría inesperada.
__________________________________________________________________
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENÉRGICA Y RIGUROSA. ATENTA HACIA EL TRABAJO PERO LE TIENTA MÁS LO AFECTIVO.
- Carlos Galiano: "No tengo ambiciones en ser una estrella"
- Aniversario de Lima: ¿Con qué plato celebrarías los 488 años de la ciudad?
- La divertida respuesta de Renault (Twingo) a Shakira, por mención en la canción ‘BZRP Music Sessions #53′
- La Voz Perú: ¿Cómo fue el debut de María Paz Gonzales como conductora junto a su esposo Jesús Alzamora?
- Agua Marina ofrecerá concierto en San Valentín: Artistas invitados y costo de las entradas