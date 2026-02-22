Horóscopo de hoy, 22 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Resumen

Horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, domingo 22 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: estará sensible a lo que pasa en el entorno y descubrirá a alguien que le resulta irresistible. Salud: los hombros se aliviarán. Sorpresa: compromiso incumplido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: momento para retomar o iniciar un necesario diálogo y mejorar aquello que impide la armonía. Salud: una dolencia cederá. Sorpresa: encuentro interrumpido.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: estará tan susceptible como para no escuchar críticas. Una pausa ayudará para evitar roces. Salud: caminar le hará bien. Sorpresa: señal de estabilidad.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: la falta de iniciativas creará rutinas que no ayudarán a renovar la vida diaria de la pareja. Salud: decidirá mejorar la dieta. Sorpresa: misterio revelado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: algunos roces harán visible un conflicto que cree resuelto, pero tomará el control para escuchar. Salud: examen de vista estará bien. Sorpresa: irritante ambigüedad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: momentos de imaginación renovarán la pareja y la harán disfrutar de un nuevo comienzo. Salud: las últimas molestias mejoran. Sorpresa: llega inesperada visita.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Amor: la vida social intensa funciona como excusa para no dialogar, cuidado, o algo se romperá. Salud: los nervios se calmarán. Sorpresa: alguien querrá ayudar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: cierto desencanto le hará creer que el deseo no fluye, pero el corazón dirá otra cosa. Salud: dormirá mejor cada noche. Sorpresa: halagos inesperados.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: sentirá atracción por dos personas con personalidades opuestas, pero elegirá con acierto. Salud: necesario hidratarse bien. Sorpresa: una ex pareja se acercará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: el manejo del dinero provocará roces en la relación, pero hallará cómo equilibrarlo. Salud: iniciará un divertido deporte. Sorpresa: un amigo se despedirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: será buena idea retomar temas postergados de la pareja y la armonía crecerá. Salud: una consulta será un alivio. Sorpresa: llega esperado beneficio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su encanto será notado más de lo que cree en su entorno, por eso, alguien quedará impactado. Salud: cuidará bien de la piel. Sorpresa: alegría inesperada.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENÉRGICA Y RIGUROSA. ATENTA HACIA EL TRABAJO PERO LE TIENTA MÁS LO AFECTIVO.

